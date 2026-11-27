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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, για προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με αφορμή τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει αύριο, Σάββατο, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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