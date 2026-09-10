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Την Αμάλ Κλούνεϊ, τη Βρετανίδα δικηγόρο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου.

Η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου στις 12:00, έχοντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ανάγεται στο 2014. Τότε, η Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία έχει καταγωγή από τον Λίβανο, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ως μέλος της νομικής ομάδας της, προκειμένου να συμβουλεύσει τον τότε υπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τασούλα σχετικά με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα και τις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους.

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Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, οι δύο τους είχαν μάλιστα γευματίσει μαζί στο εστιατόριο Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου.

Η νέα επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβειρας της UNESCO, Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακόπουλου.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 18:00, η Αμάλ Κλούνεϊ και ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα έχουν κατ’ ιδίαν συζήτηση στον Ναό του Ολυμπίου Διός. Μετά τη συζήτησή τους θα ακολουθήσει δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την UNESCO.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi