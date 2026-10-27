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Από την εκδήλωση στον Λευκό Πύργο σε δείπνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μετά την παρουσία τους στην τελετή για τον νέο φωτισμό του εμβληματικού μνημείου της πόλης, οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο εστιατόριο «Διάβαση», στην οδό Παύλου Μελά, όπου δείπνησαν μαζί.

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Σε πιο χαλαρό κλίμα, μακριά από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ιδιωτικά. Στο τραπέζι τους υπήρχαν σουτζουκάκια, γύρος χοιρινός και κόκκινο κρασί.