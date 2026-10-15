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Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, ενώ ένας 34χρονος κατέληξε μετά από πτώση σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, προκάλεσαν κατολισθήσεις και εγκλώβισαν εργαζομένους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για πολλές ώρες.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης χαρακτήρισε το φαινόμενο ως ρεκόρ βροχόπτωσης, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

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Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ τραυματισμοί, εγκλωβισμοί και εκτεταμένες πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη, μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Τουρκία. Αυτοκίνητα και φορτηγά βρέθηκαν βυθισμένα στα λασπόνερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί νερά από την έντονη βροχόπτωση.

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Ο δεύτερος νεκρός είναι ένας 34χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γλίστρησε στην προσπάθειά του να περάσει από πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç havadan görüntülendi pic.twitter.com/KT4uKeoLMS October 15, 2026

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι τρεις ακόμη πολίτες νοσηλεύονται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Την ίδια ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί από τα νερά.

Η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων ήταν τέτοια, ώστε οχήματα βυθίστηκαν ή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται άνθρωποι να προσπαθούν να κινηθούν μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φτάνει μέχρι το στήθος τους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αφήνοντας εργαζομένους εγκλωβισμένους για πολλές ώρες.

Ayazağa'da sel suları araçları sürükledi: Sokak havadan görüntüledi



Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış nedeniyle ev, iş yeri ve yollar göle döndü. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı. Bölgedeki hasar havadan görüntülendi.https://t.co/lTVDrkHSzI pic.twitter.com/HUbce2JlWv Advertisement October 15, 2026

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία. Οχήματα παρασύρθηκαν, ενώ λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν, με τους επιβάτες να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, όπως φαίνεται σε σχετικά βίντεο. Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις περιοχές Αρναβούτκιοϊ και Κιουτσούκτσεκμετζέ, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Numerous flooding videos from Istanbul tonight. Awful scenes pic.twitter.com/gdrSCD3QhZ Advertisement October 14, 2026

«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ.

Πλημμύρες και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και η Γιάλοβα.

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, στην περιοχή Εσένκιοϊ, ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού χρειάστηκε να διασωθεί με τη βοήθεια εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε το ρέμα που βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση.

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