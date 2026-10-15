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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, όταν εν μέσω κακοκαιρίας καθώς όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο περπατά ξυπόλητος καθώς επιχειρεί να περάσει μέσα από μία λακούβα με νερό και τότε τον διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα.

Χάνει αμέσως τις αισθήσεις του και σωριάζεται στον δρόμο.

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İSTANBUL’DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI #istanbul #fatih #balat #sağanak #elektrikakımı #sondakika #istanbulvaliliği https://t.co/f5n4yTUTGl https://t.co/1LVgGFekUA — GAZETECİNİZ.COM (@Medya_Ataparla) October 14, 2026

Ο Μητροπολιτικός Δήμος ανακοίνωσε ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, αλλά, παρ’όλες τις προσπάθειες διάσωσης, κατέληξε. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».