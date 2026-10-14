Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους και προκαλώντας τον εγκλωβισμό οχημάτων και επιβατών σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ αναφορές για επιπλέον θύματα παραμένουν προς το παρόν μη επιβεβαιωμένες.

Οι αρχές προχώρησαν σε κινητοποίηση χιλιάδων μελών προσωπικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διάσωση πολιτών που κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να εγκαταλείψουν υπόγεια διαμερίσματα για λόγους ασφαλείας.

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Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη επηρεάζει, εκτός από την Ελλάδα, και την γειτονική Τουρκία, με τις βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στις μετακινήσεις και πλημμύρες.

Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, ενώ εκτεταμένα είναι τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε σταθμούς του Μετρό και έχουν παρασύρει οχήματα με τα ορμητικά νερά. Σε ορισμένες περιοχές, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους, ενώ στο Σαριγιέ λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Cumhuriyet, ο 14χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του να διασχίσει μια λακκούβα με νερό. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για τρία ακόμη θύματα από ηλεκτροπληξία, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

#SonDakika İstanbul’da sağanak faciası!



14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti



İstanbul Valiliği açıkladı:



"Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik… pic.twitter.com/Acozz0B5UK October 14, 2026

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες σε σταθμούς του Μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί. Την ίδια ώρα, πλημμύρισε το πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαριγιέ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, όπου καταγράφηκαν επίσης περιστατικά εγκλωβισμού οδηγών, σύμφωνα με τη Hurriyet.

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.



pic.twitter.com/93LFUrE3Gs https://t.co/Qa6ZN7RsnB — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026

Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Παράλληλα, ζήτησε από όσους κατοικούν σε υπόγεια διαμερίσματα να μετακινηθούν σε ασφαλέστερους χώρους, σε υψηλότερους ορόφους, και να αποφεύγουν τις κοίτες ποταμών, τις υπόγειες διαβάσεις και τις περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı pic.twitter.com/AWza44dSFM Advertisement October 14, 2026

Στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στο Σουλτανγκαζή, υπερχείλισαν τα αποχετευτικά συστήματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και στενά, σύμφωνα με την Haber.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε: «Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».

Υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ο υπουργός πρόσθεσε: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

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Γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας

Στην περιοχή Εσενγιούρτ όπου δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε λίμνες, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στα νερά της πλημμύρας και παρασύρθηκε από το ρεύμα. Οι δραματικές στιγμές που έζησε η γυναίκα η οποία διασώθηκε χάρη στην παρέμβαση πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο προκαλούν ανησυχία.

Βλέποντας τη γυναίκα να παρασύρεται λοιπόν, πολίτες που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν. Παρά την ορμή του νερού, οι πολίτες που παρενέβησαν κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα έξω από το νερό.

Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi



Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar,… pic.twitter.com/28cuVLmsgq Advertisement October 14, 2026