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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στη Λέσβο η ξαφνική μπόρα που ξέσπασε σήμερα (12.10.2026) με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ποτάμι και να προκληθούν πλημμύρες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Σκάλα Ερεσού στην Λέσβο, όπου ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού με αποτέλεσμα η περιοχή να «βυθιστεί» στα λασπόνερα.

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Όπως φαίνεται στα πλάνα, η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, ενώ πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Τα νερά έφτασαν και σε κατοικίες της περιοχής, κυρίως σε αυλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Ο πρόεδρος της Ερεσού, Αντώνης Ελευθέριος, αναφέρει πως χρειάστηκε η παρέμβαση των αρχών ώστε να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί η απορροή του ποταμού.

Στην γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα, από όπου καταλήγουν και φεύγουν τα νερά του ποταμού προς τη θάλασσα και το οποίο χρησιμοποιείται και για στάθμευση οχημάτων, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την έντονη ροή. Το όχημα, ωστόσο, συγκρατήθηκε έγκαιρα πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Προβλήματα από φερτά υλικά καταγράφηκαν και στον δρόμο προς τον Μεσότοπο, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού μετέφερε πέτρες και χώματα στο οδόστρωμα.

Η βροχόπτωση εκδηλώθηκε απότομα και με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας μέσα σε λίγη ώρα μεγάλες ποσότητες νερού. Η κατάσταση πλέον έχει ηρεμήσει, με τη στάθμη να υποχωρεί και τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση των σημείων όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα.

Πληροφορίες από stonisi.gr