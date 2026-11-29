Ελαιόλαδο: Φθηνό το λάδι, πανάκριβο το μάζεμα – Στα χωράφια με τις οικογένειές τους οι παραγωγοί σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Ελαιόλαδο: «Μαζεύουμε πλέον τις ελιές για συναισθηματικούς λόγους – Ζημιά έχουμε» – Ο Γιώργος Κατζανός με ελαιοτριβείο στη Λέσβο, μιλάει στη HuffPost – Μεροκάματο 90 ευρώ, λάδι με 3,20

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι την παραγωγή του ελαιολάδου στη Λέσβο. Τον Γιώργο Κατζανό, από τους γνωστότερους ελαιοπαραγωγούς του νησιού, με δικό του ελαιοτριβείο, με τον οποίο με συνδέουν πολλά χρόνια προσωπικής φιλίας.

Μια συνέντευξη στη HuffPost που ξεκίνησε με τη χαρά της συνάντησης δύο παλιών φίλων, αλλά εξελίχθηκε σε μια σκληρή καταγραφή της πραγματικότητας που βιώνει σήμερα ο πρωτογενής τομέας της Λέσβου.

Advertisement

Advertisement

Χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς περιστροφές και με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές στην κυβερνητική πολιτική.

Μεροκάματο 80 ευρώ και λάδι στα 3,10 ευρώ

«Ο κόσμος είναι σε μία πλήρη, μα πλήρη απογοήτευση. Αυτά που εισπράττει δεν φτάνουν να καλύψουν το κόστος παραγωγής», μου λέει ο Γιώργος Κατζανός.

Και παραθέτει τους αριθμούς.

Το ημερομίσθιο ενός εργάτη για την ελαιοσυλλογή κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 ευρώ, ενώ η τιμή στην οποία αγοράζουν οι έμποροι το ελαιόλαδο οξύτητας 0,3 στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στα 3,10 ευρώ το κιλό.

– Άρα μπαίνετε μέσα;

Advertisement

«Μέσα με τα τσαρούχια, που λέμε».

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί εξακολουθούν οι παραγωγοί να μαζεύουν τις ελιές τους, όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η οικονομική εξίσωση δεν βγαίνει.

Η απάντησή του αποτυπώνει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής της ελληνικής περιφέρειας.

Advertisement

Για να μην αφήσουμε αμάζευτες τις ελιές του πατέρα μας

«Για συναισθηματικούς λόγους. Και για να μη βγει το βράδυ στο καφενείο ότι ο Γιώργος ή ο Τέρενς άφησε τις ελιές του πατέρα του αμάζευτες. Αυτός και μόνο είναι ο λόγος».

Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται η ιστορία γενεών. Ο ελαιώνας που περνά από τον παππού στον πατέρα και από τον πατέρα στα παιδιά. Τα δέντρα που δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως περιουσιακά στοιχεία, αλλά ως οικογενειακή κληρονομιά.

Advertisement

Μόνο που το συναίσθημα δεν πληρώνει ούτε τους εργάτες ούτε τα καύσιμα ούτε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του παραγωγού.

Και κάποια στιγμή ακόμη και η παράδοση κινδυνεύει να υποκύψει στους αριθμούς.

Από την εκτόξευση των τιμών στην απώλεια των καταναλωτών

Advertisement

Υπενθύμισα στον συνομιλητή μου την περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ελαιολάδου είχαν εκτοξευθεί, με την ξηρασία και τη μειωμένη παραγωγή στην Ισπανία και την Ιταλία να ενισχύουν τη ζήτηση για ελληνικό ελαιόλαδο.

Advertisement

Ο Γιώργος Κατζανός θεωρεί ότι εκείνη η περίοδος είχε και μια σοβαρή αρνητική συνέπεια.

«Στρέψαμε τον κόσμο σε άλλα έλαια, σπορέλαια, φοινικέλαια. Αυτόν τον κόσμο δύσκολα θα τον πάρουμε πίσω».

Για να επιστρέψουν οι καταναλωτές στο ελαιόλαδο, υποστηρίζει, πρέπει να μειωθούν οι τιμές στο ράφι.

Advertisement

Ο παραγωγός βλέπει το προϊόν του να πωλείται προς 8, 9 ή 10 ευρώ το λίτρο, όταν ο ίδιος εισπράττει 3,10 ευρώ το κιλό. Παρά τις διαφορές στις μονάδες μέτρησης και το κόστος τυποποίησης και διανομής, η απόσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια.

«Θα πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια χρυσή τομή που να ευνοεί όλους μας».

Εκείνοι με τις νταλίκες, εμείς με το γαϊδουράκι

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτίμησή του για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής.

Η Τυνησία, το Μαρόκο, η Αλγερία και η Τουρκία αναπτύσσουν τις ελαιοκαλλιέργειές τους, επενδύοντας σε νέες φυτεύσεις και στη μηχανική ελαιοσυλλογή.

Και εδώ ο Λέσβιος ελαιοπαραγωγός χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά παραστατική εικόνα.

«Το βράδυ ο Τυνήσιος παραγωγος , για παράδειγμα, πάει στο λιοτρίβι με δύο νταλίκες, 50 τόνους ελιές. Εμείς εδώ πέρα πάμε δύο τσουβάλια, και αυτά με το γαϊδουράκι, γιατί δεν έχουμε ούτε αγροτικές οδοποιίες σωστές».

Περιγράφει τους ορεινούς ελαιώνες της Λέσβου, τις δύσβατες περιοχές και τις αντικειμενικές δυσκολίες που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη μηχανοποίηση της παραγωγής.

«Να σκεφτείς μια γυναίκα που μαζεύει ελιές με το καλάθι. Αν κυλήσει το καλάθι, θέλει μια μέρα να κατέβει κάτω να το πάρει».

Πώς μπορεί, λοιπόν, να ανταγωνιστεί ο Έλληνας παραγωγός τις σύγχρονες, εκτεταμένες καλλιέργειες άλλων χωρών;

Στο παιχνίδι μπαίνει και το Πακιστάν

Ο Γιώργος Κατζανός επισημαίνει και την ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας σε χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν σημαντικοί ανταγωνιστές, όπως το Πακιστάν.

Εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν νέοι παίκτες στη διεθνή αγορά, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Ο ίδιος τοποθετεί την παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου στα 3,7 εκατομμύρια τόνους και θεωρεί ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος σοβαρής έλλειψης του προϊόντος.

Εμφανίζεται, επίσης, επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο οι έμποροι να αποθεματοποιήσουν μεγάλες ποσότητες προσδοκώντας σημαντική άνοδο των τιμών.

«Μια βόμβα με αναμμένο φυτίλι»

Η συζήτησή μας επεκτάθηκε στον ευρύτερο πρωτογενή τομέα της Λέσβου, με τον Γιώργο Κατζανό να εξαπολύει σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα της κτηνοτροφίας, στις επιπτώσεις των ζωονόσων, στις αποζημιώσεις και στις εκκρεμότητες των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας αναφορά και στον επονομαζόμενο «Φραπέ».

«Όλα αυτά μαζεύονται, μαζεύονται και κάπου θα σκάσει. Δεν ξέρω τώρα πού θα σκάσει». Στη συζήτηση η κατάσταση παρομοιάστηκε με βόμβα με αναμμένο φυτίλι.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την απογοήτευσή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας την ισχυρή εκλογική υποστήριξη που, κατά τον ίδιο, είχε λάβει από τον αγροτικό κόσμο της Λέσβου.

Και στο τέλος, μια βουτιά με ψωμί σε μυτιληνιό λάδι

Η κουβέντα μας έκλεισε όπως αρμόζει σε δύο παλιούς φίλους.

Με την υπόσχεση να συναντηθούμε σύντομα στη Μυτιλήνη. Με ένα βαθύ πιάτο γεμάτο ντομάτες, λαχανικά, μπόλικο λεσβιακό ελαιόλαδο, ρίγανη και ζυμωτό ψωμί για τις απαραίτητες «παπάρες».

Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ελληνικής γης.

Μόνο που πίσω από αυτό το πιάτο υπάρχει ο μόχθος ανθρώπων που σήμερα παράγουν χωρίς να αμείβονται επαρκώς.

Και που εξακολουθούν να μαζεύουν τις ελιές τους για να μην προδώσουν τη μνήμη των πατεράδων τους.

Πόσο ακόμη, όμως, μπορεί να επιβιώσει η ελληνική ελαιοπαραγωγή στηριζόμενη στο συναίσθημα και στο φιλότιμο;

Σχετικά άρθρα Ελαιόλαδο: «Μαζεύουμε πλέον τις ελιές για συναισθηματικούς λόγους – Ζημιά έχουμε» – Ο Γιώργος Κατζανός με ελαιοτριβείο στη Λέσβο, μιλάει στη HuffPost – Μεροκάματο 90 ευρώ, λάδι με 3,20 Ελαιόλαδο: Φθηνό το λάδι, πανάκριβο το μάζεμα – Στα χωράφια με τις οικογένειές τους οι παραγωγοί σε Κρήτη και Πελοπόννησο