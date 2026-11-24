Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τη φετινή περίοδο λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών του ελαιολάδου και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών.

Οι τιμές παραγωγού παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανά περιοχή, ενώ το αυξημένο κόστος των ημερομισθίων καθιστά τη συγκομιδή οικονομικά ασύμφορη για πολλούς καλλιεργητές.

Πολλοί παραγωγοί στρέφονται αναγκαστικά στην οικογενειακή εργασία για να περιορίσουν τα έξοδα και να διαχειριστούν τη συγκομιδή χωρίς να βασίζονται σε εξωτερικό προσωπικό.

Η περιορισμένη ζήτηση και τα αποθέματα από την προηγούμενη χρονιά διατηρούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της φετινής ελαιοκομικής παραγωγής.

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Με δύο μεγάλα προβλήματα βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί τη φετινή ελαιοκομική περίοδο: τις πιεσμένες τιμές του ελαιολάδου και τη σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών.

Η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως η οικονομική εξίσωση γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Από τη μία, οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική τιμή για το προϊόν τους και από την άλλη καλούνται να πληρώσουν ιδιαίτερα υψηλά ημερομίσθια, εφόσον καταφέρουν να βρουν εργάτες.

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Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το λιομάζωμα, με τη βοήθεια των παιδιών, των συζύγων και άλλων συγγενικών προσώπων. Το οικογενειακό μάζεμα επιστρέφει δυναμικά στα ελαιοπερίβολα, όχι ως επιλογή παράδοσης, αλλά ως αναγκαστική λύση για να περιοριστεί το κόστος.

Πού θα κυμανθούν οι τιμές του ελαιολάδου;

Η εικόνα της αγοράς, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και τις εμπορικές πράξεις του Νοεμβρίου 2026, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Οι τιμές παραγωγού για το συμβατικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Στη Μεσσηνία καταγράφονται τιμές περίπου 3-3,30 ευρώ το κιλό, ενώ στην Κορινθία έχουν αναφερθεί ακόμη και 2,70-2,80 ευρώ. Στη Λακωνία οι πρόσφατες πράξεις κινούνται περίπου στα 3,30-3,50 ευρώ, ενώ στα Χανιά έχουν καταγραφεί τιμές γύρω στα 3,30 ευρώ.

Στην Κρήτη, η ευρύτερη εικόνα της αγοράς παρουσιάζει διακυμάνσεις από 3,20 έως 3,70 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή.

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Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι παραπάνω τιμές δεν αποτελούν ενιαίο τιμοκατάλογο. Τα πρώιμα αγουρέλαια και οι εξαιρετικής ποιότητας παρτίδες μπορούν να πετύχουν υψηλότερες τιμές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανάλογες απολαβές εξασφαλίζει το σύνολο των παραγωγών.

Οι πρόσφατες δηλώσεις που αποτυπώνουν την κατάσταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις ανθρώπων της αγοράς και εκπροσώπων των παραγωγών.

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Ο ελαιοπαραγωγός Γιάννης Παυλάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, περιέγραψε τη μεγάλη πτώση των τιμών. Όπως ανέφερε, η φετινή περίοδος ξεκίνησε με τιμές που έφτασαν ακόμη και τα 5,95 ευρώ το κιλό για πρώιμο αγουρέλαιο στη Νεάπολη Λακωνίας, ωστόσο στη συνέχεια η αγορά υποχώρησε σημαντικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές σε βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως η Λακωνία, η Μεσσηνία και η Κρήτη, κινούνται πλέον κοντά στα 3,50 ευρώ το κιλό.

Ο ίδιος αποδίδει την πίεση στην ύπαρξη αποθεμάτων από την προηγούμενη χρονιά και κυρίως στην περιορισμένη ζήτηση.

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Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Μεσσηνία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας, Γιάννης Ηλιάδης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ανέφερε ότι οι τιμές παραγωγού κινούνται στα 3-3,30 ευρώ το κιλό, ενώ τα ημερομίσθια φτάνουν τα 70-80 ευρώ.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι η ποιότητα μπορεί να είναι καλή, αλλά το οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό παραμένει προβληματικό. Κάτω από 3 ευρώ στην Κορινθία.

Κρήτη: Με το κιάλι οι εργάτες – Στα 60 ευρώ το ημερομίσθιο

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Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κρήτη, όπου η εξεύρεση εργατών για τη συγκομιδή έχει μετατραπεί σε πραγματικό αγώνα.

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Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο CretaOne, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, περιέγραψε την κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Όπως ανέφερε, τα ημερομίσθια που τα προηγούμενα χρόνια κυμαίνονταν στα 40-45 ευρώ έχουν φτάσει πλέον στα 60 ευρώ χωρίς τον εξοπλισμό συγκομιδής. Όταν ο εργάτης διαθέτει και τα εργαλεία, το κόστος μπορεί να ανέβει στα 85 ευρώ.

Ο κ. Γαβαλάς αναγνώρισε ότι η συγκομιδή θα καθυστερήσει εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, εκτιμώντας ωστόσο ότι δεν θα χαθεί η παραγωγή.

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Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλούς Κρητικούς παραγωγούς να οργανώνουν οικογενειακά συνεργεία, να αξιοποιούν προσωπικό εξοπλισμό και να προχωρούν σταδιακά στο μάζεμα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Πελοπόννησος: Ακριβό το εργατικό, χαμηλή η τιμή του λαδιού

Στην Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Κορινθία, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Στην Κορινθία η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική, καθώς έχουν αναφερθεί τιμές παραγωγού μόλις 2,70-2,80 ευρώ το κιλό.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πασίου-Κλημεντίου, Βλάσης Τσιόγκας, περιέγραψε τη δυσκολία διάθεσης του προϊόντος και την περιορισμένη εμπορική κινητικότητα.

Στη Λακωνία, ο ελαιοπαραγωγός Γιάννης Παυλάκος έχει επίσης αναφερθεί στη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές τιμές των πρώιμων ελαιολάδων και στις σημερινές εμπορικές πράξεις.

Στη Μεσσηνία, τα ημερομίσθια των 70-80 ευρώ επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος συγκομιδής. Έτσι, αρκετοί παραγωγοί επιλέγουν να μαζεύουν τις ελιές με δικά τους συνεργεία, περιορίζοντας όσο μπορούν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς εργάτες.

Γιατί δεν βρίσκονται εργάτες;

Η έλλειψη εργατικών χεριών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, ωστόσο κάθε χρόνο γίνεται εντονότερη.

Η απομάκρυνση εργαζομένων από την αγροτική δραστηριότητα, η δυσκολία εξασφάλισης νόμιμου εποχικού προσωπικού, η εποχικότητα της απασχόλησης και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον.

Παράλληλα, δεν αρκεί πλέον να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος εργάτης. Οι παραγωγοί χρειάζονται ανθρώπους με εμπειρία, που γνωρίζουν τη διαδικασία και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκομιδής.

Το πρόβλημα είναι ότι τα μεροκάματα αυξάνονται την ίδια στιγμή που η τιμή του ελαιολάδου υποχωρεί.

Θα αφήσουν ελιές αμάζευτες;

Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των παραγωγών.

Όταν το κόστος του μαζέματος πλησιάζει ή ακόμη και ξεπερνά το οικονομικό όφελος από την πώληση του προϊόντος, ορισμένοι καλλιεργητές αναγκάζονται να επανεξετάσουν τον τρόπο και τον χρόνο συγκομιδής.

Η οικογενειακή εργασία αποτελεί πλέον βασική διέξοδο. Πολλοί παραγωγοί πηγαίνουν στα χωράφια με τα παιδιά τους, τους συγγενείς και τους φίλους τους, οργανώνοντας μικρά συνεργεία, προκειμένου να μην πληρώσουν ολόκληρο το κόστος των ημερομισθίων.

Άλλοι καθυστερούν τη συγκομιδή ή μαζεύουν τμηματικά τα κτήματά τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εργατών και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Το μεγάλο στοίχημα για την ελαιοκομία

Η φετινή χρονιά αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική ελαιοπαραγωγή: Δεν αρκεί να υπάρχει καρπός στα δέντρα, ούτε να παράγεται ποιοτικό ελαιόλαδο. Πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα οικονομικά βιώσιμης συγκομιδής.

Οι παραγωγοί σε Κρήτη και Πελοπόννησο βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Να πληρώσουν ακριβά εργατικά χέρια για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή ή να επιστρατεύσουν την οικογένειά τους, διαθέτοντας προσωπικό χρόνο και κόπο.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι τιμές θα ανακάμψουν τις επόμενες εβδομάδες ή αν η αυξημένη προσφορά και η περιορισμένη ζήτηση θα διατηρήσουν την αγορά σε χαμηλά επίπεδα.

Γιατί, όπως λένε και οι ίδιοι οι παραγωγοί, δεν γίνεται το λάδι να πωλείται φθηνά, το μάζεμα να κοστίζει ακριβά και στο τέλος να μην περισσεύει εισόδημα για εκείνον που καλλιεργεί τη γη.