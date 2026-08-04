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Η παραγωγή βασικών προϊόντων, όπως λαχανικά, δημητριακά, σταφύλια και ελαιόλαδο, πλήττεται σοβαρά από τις ακραίες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τη σοδειά πολλών καλλιεργειών, εν μέσω ανησυχιών για το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι παραγωγοί ελαιολάδου αναμένουν νέα άνοδο των τιμών, καθώς η έλλειψη νερού και οι πυρκαγιές καταστρέφουν τις καλλιέργειες σε πολλές περιοχές.

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Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για κάμψη της παραγωγής τροφίμων και άνοδο των τιμών, καθώς οι καλλιέργειες –από το καλαμπόκι έως τα φυλλώδη λαχανικά– πλήττονται από τον καύσωνα, την ξηρασία και τις πυρκαγιές.

Πλήγμα έχουν υποστεί και οι ελαιώνες, καθώς η κλιματική κρίση ωθεί τις θερμοκρασίες σε όλη την ήπειρο σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός που σημαίνει ότι η τιμή του ελαιολάδου –η οποία βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα– αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται ξανά.

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Η ένωση καλλιεργητών λαχανικών «Légumes de France» προειδοποίησε ότι έχουν χαθεί χιλιάδες τόνοι προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ –συμπεριλαμβανομένων φυλλωδών λαχανικών, καρότων, πράσων, σκόρδου και κρεμμυδιών– ενώ η παραγωγή ορισμένων καλλιεργειών αναμένεται να μειωθεί στο μισό λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων.

Ο καύσωνας στη Γαλλία, όπως αναφέρει ο Guardian, έχει επίσης επιβραδύνει την ανάπτυξη των σταφυλιών σε οινοπαραγωγικές περιοχές όπως η Καμπανία, το Μπορντό και η Βουργουνδία, απειλώντας με μειωμένη σοδειά και έναν από τους πρωιμότερους τρύγους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Στην Καμπανία, οι παραγωγοί αναμένουν τον πρωιμότερο τρύγο όλων των εποχών, καθώς η συγκομιδή πιθανότατα θα ξεκινήσει γύρω στις 15 Αυγούστου — περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με το συνηθισμένο πριν από μερικές δεκαετίες. Οι καλλιεργητές προβλέπουν πλέον ότι οι αποδόσεις των σταφυλιών θα είναι μειωμένες κατά περίπου 10% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με το Reuters.

Στην Ισπανία, το Υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι η παραγωγή δημητριακών της χώρας για την περίοδο 2026-27 θα μειωθεί από τους 24 εκατομμύρια τόνους της περσινής χρονιάς σε λίγο περισσότερους από 18,5 εκατομμύρια τόνους – πρόβλεψη που διατυπώθηκε προτού οι πυρκαγιές προκαλέσουν τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Κι αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι αγρότες της Ισπανίας είναι πιο προσαρμοσμένοι σε θερμές και ξηρές συνθήκες, καλλιεργώντας ποικιλίες που αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αξιοποιώντας περισσότερο την άρδευση και την αποθήκευση νερού για την αντιμετώπιση των περιόδων ξηρασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για τη σοδειά διαφόρων καλλιεργειών, με τις εκτιμήσεις για τον ηλίανθο —που είναι απαραίτητος για την παραγωγή μαγειρικών ελαίων— να καταγράφουν πτώση 7%.

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Παράλληλα, η πρόβλεψη για τον αραβόσιτο (καλαμπόκι) μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ οι προβλέψεις για τις πατάτες και τη σόγια αναθεωρήθηκαν μειωμένες κατά 3%.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν πληγεί λιγότερο σοβαρά από άλλες: για παράδειγμα, η Ρουμανία σημείωσε περισσότερες βροχοπτώσεις, ενώ η καλλιέργεια σιταριού στην Ιταλία αποδείχθηκε ανθεκτική.

Η αγροτική επαγγελματική οργάνωση ASAJA δήλωσε ότι οι άμεσες ζημιές από τις πυρκαγιές έπληξαν οπωρώνες, αμπελώνες, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θερμοκήπια – επηρεάζοντας τα εσπεριδοειδή, τα αβοκάντο, τις αμυγδαλιές, τα αμπέλια, τα λαχανικά και τους ελαιώνες – ενώ η έλλειψη νερού και οι ακραίες θερμοκρασίες επηρέασαν την παραγωγή ντομάτας και καλαμποκιού.

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«Αν και οι απώλειες στην τοπική παραγωγή ενδέχεται να μειώσουν τον όγκο των εξαγωγών για ορισμένα προϊόντα», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης, η κύρια ανησυχία αφορούσε το «υψηλότερο κόστος παραγωγής» και όχι τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο.

Οι παραγωγοί ελαιολάδου δήλωσαν ότι αναμένουν νέα άνοδο των τιμών φέτος, καθώς οι καλλιεργητές έρχονται αντιμέτωποι με τον συνδυασμό ακραίας ζέστης, ξηρασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρκαγιών. Ελαιώνες κάηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία αυτό το καλοκαίρι, ενώ ακόμη και οι γειτονικές καλλιέργειες που γλίτωσαν από τις φλόγες επηρεάστηκαν από τη μεταφορά στάχτης και την κακή ποιότητα του αέρα.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών οδήγησαν επίσης σε αύξηση των παρασίτων, των ασθενειών και των σφοδρών καταιγίδων, επηρεάζοντας παράλληλα το μέγεθος των καρπών.

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Η τιμή του ελαιολάδου παγκοσμίως είχε υποχωρήσει από την κορύφωση που σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια —μια άνοδος που τροφοδοτήθηκε από την αυξημένη ζήτηση, τις συνθήκες ζέστης και ξηρασίας, καθώς και την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών.

Ωστόσο, η τιμή για μια φιάλη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου του ενός λίτρου στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει κατά μέσο όρο πάνω από τις 7 λίρες και έχει αρχίσει να αυξάνεται ξανά τους τελευταίους μήνες.

Η Sarah Vachon, ιδρύτρια της εταιρείας ελαιολάδου Citizens of Soil, δήλωσε: «Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν εξομαλυνθούν σύντομα, θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση των τιμών το φθινόπωρο, καθώς θα υπάρχει λιγότερος κατάλληλος καρπός για την παραγωγή ελαιολάδου».

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