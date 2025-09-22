Κάψουλες φυκιών που περιέχουν μεμονωμένες δόσεις ελαιολάδου με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυαινόλη, που παράγονται στην Κύπρο και εξάγονται παγκοσμίως - Κύπρος, 9 Σεπτεμβρίου 2025

Την επανάσταση στην αποκατάσταση των αθλητών και την βελτιστοποίηση της απόδοσης τους, φέρνουν δύο άνδρες στην Κύπρο. Δεν πρόκειται για κάποιο συμπλήρωμα με χημικές ουσίες, αλλά για καυτό σφηνάκι με ελαιόλαδο από το νησί.

Το πιπεράτο υγρό, που καίει τον λαιμό, αποτελεί μέρος μιας επανάστασης στην απόδοση που ξεκινά από ένα μικρό εργοστάσιο στην Κύπρο, το οποίο παράγει ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής, που είναι γεμάτο με πολυφαινόλες, οι οποίες καταπολεμούν τις φλεγμονές.

Οι ποδοσφαιριστές που το ξεκίνησαν είναι πεπεισμένοι ότι τους βοηθά να αναρρώσουν γρηγορότερα και να παίξουν πιο σκληρά, λέει ο παραγωγός ελαιολάδου Νικ Σχίζας, ο οποίος ήταν κάποτε ατζέντης με άδεια της FIFA και εκπροσωπούσε ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο.

«Επέστρεφαν με πολύ περισσότερη ενέργεια. Ανάρρωναν πιο γρήγορα ανάμεσα στα παιχνίδια και ανάμεσα στις προπονήσεις τους και χωρίς να τους πιέζω. Επέστρεφαν ζητώντας περισσότερα», είπε ο Σχίζας για την παλιά του ζωή στο ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος συνεργάστηκε με τον εδαφολόγο Νίκολας Νετιέν, προκειμένου να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση, η οποία εμπορεύεται κάψουλες λαδιού με την επωνυμία «Oleaphen». Προμηθεύουν αθλητές, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιριστών της Premier League της Αγγλίας, αλλά και μιας ομάδας ποδηλασίας που συμμετέχει στον Γύρο Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά οφέλη προέρχονται από τη συλλογή των ελιών πριν ωριμάσουν, όταν εξακολουθούν ακόμα να περιέχουν υψηλά επίπεδα πολυφαινολών.

Οι Νετιέν και ο Σχίζας παράγουν αυτά τα έλαια σε μια ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή. Κι αυτό γιατί ερευνητές από 2 κυπριακά πανεπιστήμια θα ξεκινήσουν εντός του χρόνου κλινικές μελέτες, σχετικά με την απόδοση Κύπριων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι λαμβάνουν δόσεις ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες. Οι ερευνητές ελπίζουν να προσθέσουν σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων, σχετικά με τις δυνατότητες του ελαιόλαδου για την υγεία.

Προβλέπεται επίσης να μετρήσουν τα οφέλη για το μικροβίωμα του εντέρου.

Σε ένα ελαιοτριβείο στην επαρχία της Λάρνακας , ο Νετιέν, ο οποίος υποστηρίζει ότι παράγει λάδι με την υψηλότερη καταγεγραμμένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκχύλισης.

Συγκεκριμένα, παράγει μια πολυφαινόλη που ονομάζεται Oleocanthal, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «το πιο φυσικό, ισχυρό αντιφλεγμονώδες στον κόσμο».

Αυτό το λάδι πρώιμης συγκομιδής περιέχει 30 φορές περισσότερες πολυφαινόλες από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 100 φορές περισσότερη ολεοκανθάλη. Για να διατηρήσει αυτές τις ενώσεις άθικτες, το Oleaphen χρησιμοποιεί κάψουλες μιας χρήσης, που έχουν βάση τα φύκια αντί για φιάλες, αποτρέποντας έτσι την οξείδωση και τα απόβλητα.

Ο Νετιέν λέει ότι αυτό που κάνουν είναι μια σύγχρονη αναβίωση μιας παλιάς πρακτικής.

«Υπάρχει μια παράδοση στη Μεσόγειο , ειδικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, να φτιάχνουν λίγο ελαιόλαδο πολύ νωρίς στην εποχή… και αυτό το λάδι το κρατούσαν στο σπίτι για να το χρησιμοποιούν ως φάρμακο», εξηγεί.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι χιλιάδων ετών.»

(με πληροφορίες από Reuters)