Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου πυρκαγιά στη δυτική Λέσβο, στην περιοχή «Κούκμος», λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Παράκοιλα προς την Άγρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την κατάσταση, ενώ η φωτιά έχει γίνει ορατή από μεγάλη απόσταση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00, σε απόσταση περίπου 3-4 χιλιομέτρων από τα Παράκοιλα προς την Άγρα, με τις φλόγες να αναπτύσσονται γρήγορα πάνω στην πλαγιά.

Advertisement

Advertisement

Καίει κυρίως αστιβιές και χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά είναι ορατή και από άλλες περιοχές του νησιού. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των Δήμων και των εθελοντών είναι μεγάλη: 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οχτώ οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 8 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 27, 2026