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Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο κτηνοτρόφου στη Βόρεια Λέσβο εκφράζει ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα.

Σε ανακοίνωσή του ο Φορέας αναφέρει ότι ο άτυχος άνδρας πέθανε λίγο μετά τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αφθώδους πυρετού. Αναφέρουν, μάλιστα ότι ο κτηνοτρόφος ήταν καλά στην υγεία του, ενώ το κοπάδι που θανατώθηκε αποτελούσε βασικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς του.

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«Το κοπάδι του ήταν η ζωή του. Ο κόπος του. Η δουλειά του. Η καθημερινότητά του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τον Φορέα να σημειώνει ότι ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απώλεια των ζώων του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα η Λέσβος πενθεί έναν κτηνοτρόφο.

Πριν λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε με βαθιά θλίψη ότι ένας άνθρωπος, που ήταν καλά στην υγεία του, έφυγε από τη ζωή μετά τον σφαγιασμό του κοπαδιού του λόγω αφθώδους πυρετού.

Το κοπάδι του ήταν η ζωή του.

Ο κόπος του. Η δουλειά του. Η καθημερινότητά του.

Και όταν του τα πήραν, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη και δεν θα κάνουμε εμείς τον δικαστή.

Μπορούμε όμως να πούμε κάτι πολύ καθαρά:

Πίσω από κάθε ζώο που σφαγιάζεται υπάρχει ένας άνθρωπος.

Και αυτόν τον άνθρωπο το κράτος οφείλει να τον προστατεύει, να τον στηρίζει και να μην τον αφήνει μόνο του απέναντι στην καταστροφή.

Η σημερινή απώλεια γεννά τεράστια θλίψη, αλλά και σοβαρά ερωτήματα.

Οι ευθύνες, όπου υπάρχουν, πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν. Χωρίς φόβο, χωρίς συγκάλυψη, χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση αυτής της τραγωδίας.

Δεν χάθηκε απλώς ένα κοπάδι.

Χάθηκε ένας άνθρωπος.

Ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του εκλιπόντος.

Καλό σου ταξίδι

Παναγιώτη».