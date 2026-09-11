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Καλύτερη είναι η εικόνα από την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Παλαιόκηπου Λέσβου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Αισιόδοξος για την εξέλιξη της επιχείρησης εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος Γέρας, Παναγιώτης Σεκερτζής.

«Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Η φωτιά ξεκίνησε από την πλευρά πίσω από το βενζινάδικο του Πουλάκου, πέρασε την πλαγιά και κατευθυνόταν προς την περιοχή της Περκιανής. Η γρήγορη αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μπορούσε το πρόβλημα να είναι πολύ μεγαλύτερο. Είμαστε σε καλό στάδιο και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει», ανέφερε.

(Με πληροφορίες από stonisi.gr)