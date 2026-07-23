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Το ηλεκτρικό όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού στον δρόμο μεταξύ Παναγιούδας και Μόριας.

Η μία γυναίκα κατέληξε ακαριαία, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Φίλοι και συγγενείς ξεκίνησαν καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για να στηρίξουν τα παιδιά των θυμάτων με τα έξοδα της απώλειας.

Η Μάργκεριτ Τζόνσον υπήρξε διακεκριμένη καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών και η αγάπη της για το έργο της Σαπφούς συνέβαλε στην απόφαση του ζευγαριού να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί.

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Ένα όνειρο ζωής που είχαν χτίσει επί χρόνια διακόπηκε με τον πιο τραγικό τρόπο για τη Λένι και τη Μάργκεριτ Τζόνσον, οι οποίες άφησαν την Αυστραλία και εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο μετά τη συνταξιοδότησή τους, αναζητώντας μια πιο ήρεμη ζωή στο νησί που είχαν αγαπήσει.

Οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στις 15 Ιουλίου, όταν το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε στύλο φωτισμού στον δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια στη Λέσβο.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα η μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο σημείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς τον περασμένο Μάρτιο είχαν χάσει τη ζωή τους εκεί δύο έφηβοι σε τροχαίο δυστύχημα.

Μετά την είδηση του θανάτου τους, τα παιδιά τους, η Κέιτ και ο Τζάκσον, ταξίδεψαν στη Λέσβο. Η Κέιτ είχε μάλιστα μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της και να βρίσκεται κοντά στις μητέρες της, ενώ ο Τζάκσον ζει στο Σίδνεϊ.

Η ζωή που ονειρεύτηκαν στη Λέσβο

Η ιστορία των δύο γυναικών έγινε γνωστή μέσα από καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων που δημιούργησε οικογενειακή τους φίλη, Έντιν Τσάπμαν, με στόχο να στηριχθούν τα παιδιά τους στις δύσκολες διαδικασίες που ακολούθησαν την απώλεια.

Στην καμπάνια περιγράφεται πως η Λένι και η Μάργκεριτ εργάστηκαν για χρόνια προκειμένου να δημιουργήσουν τη ζωή που επιθυμούσαν μετά τη συνταξιοδότησή τους. Μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τα τρία σκυλιά τους, επιλέγοντας τη Λέσβο ως τον τόπο όπου θα απολάμβαναν έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, τον ήλιο και την αίσθηση μιας νέας κοινότητας.

«Ζούσαν πραγματικά το όνειρο για το οποίο είχαν εργαστεί τόσο σκληρά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην καμπάνια.

Η ακαδημαϊκή πορεία της Μάργκεριτ Τζόνσον και η σύνδεσή της με τη Σαπφώ

Πριν από τη συνταξιοδότησή της, η Μάργκεριτ Τζόνσον υπήρξε καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία. Το ακαδημαϊκό της έργο επικεντρωνόταν, μεταξύ άλλων, στη μελέτη της σεξουαλικότητας, του φύλου και της αρχαίας μεσογειακής γραμματείας, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της Σαπφούς.

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Η μακρόχρονη επιστημονική της ενασχόληση με τη Λέσβια ποιήτρια φαίνεται πως ενίσχυσε τον δεσμό της με το νησί και αποτέλεσε μέρος της έμπνευσης για την απόφασή της να εγκατασταθεί εκεί.

«Ήταν ευτυχισμένες με τη ζωή τους στην Ελλάδα»

Στην καμπάνια συγκεντρώνονται συγκινητικές αναφορές για την προσωπικότητα των δύο γυναικών. Η Λένι περιγράφεται ως ένας δυναμικός και γενναιόδωρος άνθρωπος, βαθιά αφοσιωμένος στους ανθρώπους που αγαπούσε, ενώ η Μάργκεριτ χαρακτηρίζεται ως μια ήρεμη και καθησυχαστική παρουσία που προσέφερε στήριξη και συμβουλές στους γύρω της.

Οι φίλοι και η οικογένειά τους αναφέρουν πως και οι δύο είχαν αγκαλιάσει πλήρως τη νέα τους ζωή στη Λέσβο και μιλούσαν συχνά για την ευτυχία που ένιωθαν έχοντας πραγματοποιήσει το κοινό τους όνειρο.

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Οικονομική στήριξη για την οικογένεια

Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων δημιουργήθηκε ώστε να βοηθήσει την Κέιτ και τον Τζάκσον να ανταποκριθούν στα έξοδα που προέκυψαν μετά τον ξαφνικό θάνατο των μητέρων τους.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κηδείας και μνημόσυνου, καθώς και για νομικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει μια τέτοια απώλεια στο εξωτερικό.

Όπως σημειώνει η Έντιν Τσάπμαν, η οικονομική βοήθεια θα επιτρέψει στα δύο παιδιά να επικεντρωθούν στο πένθος τους, χωρίς το πρόσθετο βάρος των άμεσων πρακτικών και οικονομικών υποχρεώσεων.

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