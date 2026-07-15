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Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο, καθώς 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου πριν από λίγες εβδομάδες είχε σημειωθεί πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 2 γυναίκες, η μία Ελληνίδα και η άλλη από την Αυστραλία, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

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Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι 2 γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το νέο δυστύχημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς συνέβη σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου, στα τέλη Μαΐου, είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.