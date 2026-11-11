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Χωρίς ηλεκτροδότηση έμεινε για περίπου μία ώρα η Λέσβος το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από γενικευμένο μπλακ άουτ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Lesvosnews.net, το πρόβλημα εντοπίζεται στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρο το νησί.

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Η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά σχεδόν μία ώρα μετά την εκδήλωση της διακοπής, με την κατάσταση να επανέρχεται προοδευτικά σε κανονικούς ρυθμούς.