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Στον δήμο Πρεσπών αποφασίστηκε η καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων κατά μία ώρα, ενώ οι δημοτικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων για περαιτέρω αποφάσεις.

Παράλληλα, τα σχολεία στην Πάτρα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Ανδρέα.

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Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο, Δευτέρα (30/11), σε περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας «Αργος».

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν τις δημοτικές Αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες περιοχές αποφασίστηκε η καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων.

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Ο κατάλογος των περιοχών ενδέχεται να διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της Κυριακής (29/11), ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών.

Κλειστά σχολεία αύριο (30/11) – Η λίστα



Δήμος Φλώρινας: Με απόφαση του δημάρχου, Βασίλη Γιαννάκη, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Κλειστά θα παραμείνουν, επίσης, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου. Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου: Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε και ο δήμαρχος Αμυνταίου, Ιωάννης Λιάσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί του δήμου.

Διαφορετική απόφαση ελήφθη στον Δήμο Πρεσπών, όπου τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, αλλά θα υποδεχθούν τους μαθητές μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου, Γιώργου Στεργίου, η αλλαγή στην ώρα έναρξης των μαθημάτων αφορά τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας όσο και σε εκείνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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Δήμος Καρύστου – Επίσημη απόφαση

Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατήσουν στην περιοχή.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρύστου, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Αναμένεται ενημέρωση αν θα γίνουν μαθήματα στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όπου καταγράφονται τα εντονότερα προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, με υπερχείλιση ποταμών, κατολισθήσεις και σοβαρές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.



Τι ισχύει για τους υπόλοιπους δήμους της Εύβοιας

Για τους υπόλοιπους δήμους της Εύβοιας δεν υπάρχει κάποια επίσημη εισήγηση ή ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας μέχρι αυτή την ώρα.

Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (29/11).

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Κλειστά σχολεία και στην Πάτρα

Χωρίς μαθήματα θα κυλήσει η Δευτέρα (30/11) και για τους μαθητές στην Πάτρα, για λόγους που, ωστόσο, δεν συνδέονται με την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Ανδρέα.

Στην Αττική, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (29/11), δεν είχε επιβεβαιωθεί αντίστοιχη απόφαση.

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