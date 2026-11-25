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Τα Σχολεία Πουκαμισάς πραγματοποιούν Ημέρα Γνωριμίας για γονείς την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. Η εκδήλωση απευθύνεται στις οικογένειες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το νέο σχολικό συγκρότημα, το οποίο θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2028 στην Παλλήνη και θα περιλαμβάνει Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ.

Τι θα παρουσιαστεί. Η Μέθοδος Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Πουκαμισάς, που συνδυάζει την κατάκτηση της γνώσης σε βάθος με την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η εκπαιδευτική πρόταση για κάθε βαθμίδα, οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε έκταση 53 στρεμμάτων σε μελέτη του Γραφείου Τομπάζη και τα επόμενα βήματα για την κράτηση θέσης, με ειδικά προνόμια για περιορισμένο διάστημα. Βασικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς, Αθανάσιος Πουκαμισάς.

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«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με αξίες, ήθος, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση, σεβασμό και ευαισθησία», σημειώνει ο κ. Πουκαμισάς.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με δήλωση συμμετοχής στο sxoleiapoukamisas.gr/imeres-gnorimias. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Στοιχεία εκδήλωσης

Πότε: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, 11:00

Πού: Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας Αττικής

Δήλωση: sxoleiapoukamisas.gr/imeres-gnorimias

Σχετικά με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση εδώ και 38 χρόνια, με τα Φροντιστήρια και τις Εκδόσεις Πουκαμισάς. Τα Σχολεία Πουκαμισάς είναι η πρώτη σχολική μονάδα του Ομίλου.