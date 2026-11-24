Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 και ανοίγουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Η τελευταία μέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.
Οι διακοπές καλύπτουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Το διάστημα ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109/01.08.2017), που στο άρθρο 3 προβλέπει κλειστά σχολεία «από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου».
Ποια είναι η τελευταία μέρα σχολείου πριν τα Χριστούγεννα;
Η τελευταία μέρα μαθημάτων είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, τα σχολεία μένουν κλειστά.
Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τα Χριστούγεννα;
Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές θα κάνουν μάθημα μία μέρα και θα έχουν μετά Σαββατοκύριακο. Η πρώτη πλήρης εβδομάδα μαθημάτων του νέου έτους ξεκινά τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027.
Ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες για νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια;
Το διάταγμα 79/2017 αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, όπου οι ημερομηνίες είναι αυτές. Ο Οδηγός του Πολίτη αναφέρει το ίδιο διάστημα για όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
|Ημέρα
|Ημερομηνία
|Σχολεία
|Τετάρτη
|23 Δεκεμβρίου 2026
|Τελευταία μέρα μαθημάτων
|Πέμπτη
|24 Δεκεμβρίου 2026
|Αρχή διακοπών
|Παρασκευή
|25 Δεκεμβρίου 2026
|Χριστούγεννα
|Παρασκευή
|1 Ιανουαρίου 2027
|Πρωτοχρονιά
|Τετάρτη
|6 Ιανουαρίου 2027
|Θεοφάνια
|Πέμπτη
|7 Ιανουαρίου 2027
|Τελευταία μέρα διακοπών
|Παρασκευή
|8 Ιανουαρίου 2027
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