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Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 και ανοίγουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Η τελευταία μέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι διακοπές καλύπτουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Το διάστημα ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109/01.08.2017), που στο άρθρο 3 προβλέπει κλειστά σχολεία «από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου».

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Ποια είναι η τελευταία μέρα σχολείου πριν τα Χριστούγεννα;

Η τελευταία μέρα μαθημάτων είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, τα σχολεία μένουν κλειστά.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τα Χριστούγεννα;

Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές θα κάνουν μάθημα μία μέρα και θα έχουν μετά Σαββατοκύριακο. Η πρώτη πλήρης εβδομάδα μαθημάτων του νέου έτους ξεκινά τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027.

Ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες για νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια;

Το διάταγμα 79/2017 αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, όπου οι ημερομηνίες είναι αυτές. Ο Οδηγός του Πολίτη αναφέρει το ίδιο διάστημα για όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ημέρα Ημερομηνία Σχολεία Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 Τελευταία μέρα μαθημάτων Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 Αρχή διακοπών Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 Χριστούγεννα Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027 Πρωτοχρονιά Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027 Θεοφάνια Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027 Τελευταία μέρα διακοπών Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027 Επιστροφή στα θρανία