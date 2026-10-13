Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι μεγάλες ποσότητες βροχής που αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας οδήγησαν τις δημοτικές αρχές στις πρώτες αποφάσεις για αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Η αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων έθεσε τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας σε αυξημένη ετοιμότητα, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Advertisement

Advertisement

Οι περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (Εύβοια): Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Τετάρτη, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Τετάρτη, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Δήμος Σκιάθου: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων που προβλέπονται στο νησί.

Τι ισχύει για την Αττική: Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι κατά τόπους Δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων -ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού- και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση – Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας



Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα μαθήματα να διεξάγονται ψηφιακά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.