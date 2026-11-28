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Ως επίσημη αιτιολογία της απόφασης προβλήθηκε η ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης και τη διασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής Αφρικανών ηγετών.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ανακατατάξεων, μετά την επίσημη υποδοχή του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναλυτές συνδέουν την αναβολή με εσωτερικές συγκρούσεις στη λιβυκή κυβέρνηση και τις αντιδράσεις για την προσέγγιση της Τουρκίας με την οικογένεια Χαφτάρ.

Η Τουρκία επιδιώκει τη διατήρηση των συμφερόντων της και του τουρκολιβυκού μνημονίου, επιχειρώντας να ισορροπήσει στις σχέσεις της με τις δύο πλευρές της διαιρεμένης Λιβύης.

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Αιφνιδιαστική ανατροπή στους διπλωματικούς σχεδιασμούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί η απόφαση του προέδρου του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, να αναβάλει την τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Αφρικής – Τουρκίας, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς σημειώνεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσημη υποδοχή του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και των τριών γιων του στην Άγκυρα, επισφραγίζοντας τη θεαματική στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Ανατολική Λιβύη.

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Η αναβολή θέτει ουσιαστικά στον αέρα και την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ερντογάν στη λιβυκή πρωτεύουσα, την πρώτη του στη χώρα από το 2011.

Η επιστολή που αιφνιδίασε την Άγκυρα

Σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Agenzia Nova, σε τηλεγράφημά του στις 27 Νοεμβρίου, ο Μοχάμεντ αλ Μένφι απέστειλε επιστολή, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου, στον πρόεδρο του Μπουρούντι και προεδρεύοντα της Αφρικανικής Ένωσης, Εβαρίστ Νταγισιμιγιέ, με την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του.

Ως επίσημη αιτιολογία προβάλλεται η ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας της διοργάνωσης και διασφάλισης της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής Αφρικανών ηγετών.

Η νέα ημερομηνία θα καθοριστεί ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ Λιβύης, Τουρκίας και Αφρικανικής Ένωσης.

Η επίσκεψη Ερντογάν θα συνέπιπτε και με τα εγκαίνια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας.

Μέχρι την τελευταία στιγμή προετοίμαζαν τη Σύνοδο

Ενδεικτικό του αιφνιδιασμού είναι ότι στις 26 Νοεμβρίου, την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία η επιστολή Μένφι, η λιβυκή ειδησεογραφική ιστοσελίδα The Libya Observer δημοσίευε αναλυτικό ρεπορτάζ για την εντατικοποίηση των προετοιμασιών.

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Οι αρμόδιες επιτροπές ασχολούνταν με τη φιλοξενία των επίσημων αντιπροσωπειών, τις μετακινήσεις των αρχηγών κρατών, τα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίες διαπίστευσης.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 24 Νοεμβρίου, το επίσημο λιβυκό ειδησεογραφικό πρακτορείο Libyan News Agency (LANA) είχε μεταδώσει ότι ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Ταχέρ αλ Μπαούρ, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, με αντικείμενο την επιτυχή διοργάνωση της Συνόδου.

Στις 27 Νοεμβρίου, όμως, το ίδιο το The Libya Observer γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο X την απόφαση Μένφι για αναβολή.

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Το αραβικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει εσωτερική σύγκρουση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ρεπορτάζ της αραβικής εφημερίδας Al-Araby Al-Jadeed, που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου.

Επικαλούμενη υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή, η εφημερίδα αναφέρει ότι στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και του γραφείου του πρωθυπουργού Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά επιχειρούν να μεταπείσουν τον Μένφι.

Κατά την ίδια πηγή, η απόφαση ελήφθη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Προεδρικού Συμβουλίου, ενώ η τουρκική πλευρά ζήτησε εξηγήσεις.

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Το αραβικό δημοσίευμα αποδίδει επίσης την κίνηση του Μένφι στη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά χειρίστηκε τις προσκλήσεις Αφρικανών προέδρων χωρίς επαρκή συνεννόηση μαζί του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική πηγή, οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση της αναβολής.

Η Le Monde για τη θεαματική στροφή Ερντογάν

Στις 26 Νοεμβρίου, η γαλλική εφημερίδα Le Monde δημοσίευσε εκτενή ανάλυση για την προσέγγιση του Χαλίφα Χαφτάρ με τον Τούρκο πρόεδρο.

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Η επίσημη επίσκεψη του στρατάρχη στην Άγκυρα στις 25 Νοεμβρίου σηματοδοτεί τη μετάβαση από την πολεμική αντιπαράθεση στη διπλωματική συνεργασία.

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Ο Χαφτάρ συναντήθηκε όχι μόνο με τον Ερντογάν αλλά και με κορυφαίους αξιωματούχους της τουρκικής διπλωματίας, των υπηρεσιών πληροφοριών, της άμυνας και της ενέργειας.

Η Τουρκία, κατά τη γαλλική εφημερίδα, επιδιώκει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της ανεξαρτήτως της μελλοντικής πολιτικής διαμόρφωσης της Λιβύης.

Από την πλευρά τους, άλλα ρεπορτάζ συνδέουν την αναβολή της Συνόδου με τις αντιδράσεις που προκαλεί στη Δυτική Λιβύη η προσέγγιση της Άγκυρας με την οικογένεια Χαφτάρ.

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Ο ρόλος του Σαντάμ Χαφτάρ

Το ιταλικό πρακτορείο Agenzia Nova επικαλείται πληροφορίες της ιστοσελίδας The Geopolitical Desk, σύμφωνα με τις οποίες ο Ερντογάν φέρεται να είχε προσκαλέσει στη Σύνοδο της Τρίπολης και τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη και υπαρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία, μια τέτοια πρόσκληση θα είχε ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό.

Η παρουσία του Σαντάμ Χαφτάρ στην πρωτεύουσα, έπειτα από πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, θα ενίσχυε το πολιτικό του εκτόπισμα και ενδεχομένως τις φιλοδοξίες του για πρωταγωνιστικό ρόλο στη μελλοντική ηγεσία της χώρας.

Στην Τρίπολη, ωστόσο, παραμένουν νωπές οι μνήμες της στρατιωτικής επιχείρησης του Χαλίφα Χαφτάρ το 2019 για την κατάληψη της πρωτεύουσας. Τότε η στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας προς την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης υπήρξε καθοριστική.

Γιατί ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο

Πίσω από αυτή τη διπλωματική διελκυστίνδα υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου: το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Η Άγκυρα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες που υπέγραψε με την Τρίπολη θα παραμείνουν ενεργές ακόμη και στην περίπτωση πολιτικής επανένωσης της Λιβύης.

Η προσέγγιση με την οικογένεια Χαφτάρ μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια εξασφάλισης ευρύτερης πολιτικής αποδοχής των τουρκικών σχεδιασμών.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί βασικό πυλώνα του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς επιχειρεί να διαμορφώσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, παραγνωρίζοντας ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Αθήνα απορρίπτει τη συγκεκριμένη οριοθέτηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατυπώσει τη θέση ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος τους.

Η ενδεχόμενη πολιτική εδραίωση του μνημονίου στο σύνολο της Λιβύης θα αποτελούσε νέα διπλωματική πρόκληση για την Ελλάδα και θα επηρέαζε ευρύτερα τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, με προεκτάσεις και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Βεβαίως, η πολιτική αποδοχή μιας συμφωνίας από τις αντιμαχόμενες λιβυκές πλευρές δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη νομιμότητά της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Ερντογάν ανάμεσα σε δύο αντιπάλους

Η τουρκική διπλωματία επιχειρεί πλέον να διατηρεί ισχυρά ερείσματα και στις δύο πλευρές της διαιρεμένης Λιβύης.

Η αιφνιδιαστική αναβολή της Συνόδου καταδεικνύει, ωστόσο, πόσο εύθραυστη παραμένει αυτή η ισορροπία.

Ο Ερντογάν επιθυμεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής της πολιτικής επανένωσης της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα στρατιωτικά, οικονομικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να προσεταιριστεί την οικογένεια Χαφτάρ χωρίς να διαρρήξει τις σχέσεις του με τους παραδοσιακούς συμμάχους του στην Τρίπολη.

Και κυρίως, αν η ανακοίνωση Μένφι αποτελεί μια προσωρινή διπλωματική εμπλοκή ή την πρώτη σοβαρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα ότι οι νέοι σχεδιασμοί της δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους εκείνους που μέχρι χθες θεωρούσε δεδομένους συμμάχους.

Πηγές και δημοσιεύματα

Agenzia Nova – 27/11/2026

The Libya Observer – 26/11/2026

Libyan News Agency (LANA) – 24/11/2026

Al-Araby Al-Jadeed – 28/11/2026

Le Monde – 26/11/2026

Sawti – 28/11/2026

The Geopolitical Desk – μέσω Agenzia Nova.

Αφρικανική Ένωση – https://au.int