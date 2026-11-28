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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η πλήρης ανάπτυξη του 5G στο Μετρό της Αθήνας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας των καθημερινών μετακινήσεων των επιβατών.

Η υπόγεια διαδρομή με το Μετρό της Αθήνας σήμαινε μέχρι πρόσφατα και απώλεια της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Αυτό όμως σε μεγάλο τμήμα του υπόγειου δικτύου αλλάζει καθώς οι επιβάτες μπορούν πλέον να παραμένουν συνδεδεμένοι, να πραγματοποιούν κλήσεις και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαδικτύου ακόμη και μέσα στις σήραγγες.

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Η επέκταση της κάλυψης συνεχίζεται, με επόμενο μεγάλο ορόσημο την πλήρη ανάπτυξη του 5G σε ολόκληρη τη Γραμμή 2.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο

Σήμερα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είναι διαθέσιμες στο τμήμα της Γραμμής 2 από το Ελληνικό ως την Ομόνοια. Παράλληλα, οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, από το Μεταξουργείο ως την Ανθούπολη, με στόχο την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τον Ιανουάριο του 2027.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του έργου έπαιξε ο συντονισμός του με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιήθηκε ο επιπλέον διαθέσιμος χρόνος κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκολύνοντας την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στις σήραγγες.

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη και δαπάνες των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, με τη συνδρομή και την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ, η οποία έχει και την επίβλεψή του.

Πώς μεταδίδεται το σήμα 5G στις υπόγειες σήραγγες

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Η τεχνολογική υποδομή που εγκαθίσταται στο Μετρό βασίζεται σε ένα σύστημα κεντρικών σταθμών διανομής του σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Ειδικότερα, κατά μήκος της Γραμμής 2 έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν ως κεντρικοί κόμβοι (hubs). Από τα συγκεκριμένα σημεία το σήμα εισάγεται στο δίκτυο και διανέμεται προς τους γειτονικούς σταθμούς και τις σήραγγες.

Για την επίτευξη της απαιτούμενης κάλυψης έχει εγκατασταθεί εκτεταμένο δίκτυο καλωδίωσης σε όλο το μήκος της σήραγγας, επιτρέποντας τη μετάδοση του σήματος σε σημεία όπου μέχρι πρότινος η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου ήταν αδύνατη.

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Από το πιλοτικό έργο στην πλήρη κάλυψη του δικτύου

Η εγκατάσταση υποδομών κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) στους σταθμούς και τις σήραγγες του Μετρό ξεκίνησε πιλοτικά στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό.

Η πιλοτική εφαρμογή έδωσε στους παρόχους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις και να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες κάλυψης του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Η εμπειρία από την πρώτη αυτή φάση αξιοποιήθηκε στη συνέχεια για την επέκταση των υποδομών σε μεγαλύτερο τμήμα της Γραμμής 2.

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Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, το 2027 σειρά παίρνει η Γραμμή 3 και με βάση τον σχεδιασμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα και να προχωρήσουν σταδιακά προς τις δύο κατευθύνσεις της γραμμής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, με δήλωση του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ τόνισε:

«Η εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν όλο και πιο φιλικές για τους κάτοικους και επισκέπτες της Αθήνας και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Στόχος μας οι δημόσιες συγκοινωνίες να αποτελούν συνειδητή επιλογή για ολοένα περισσότερους πολίτες, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους».

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Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς επισημαίνει:

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«Η ανάπτυξη υποδομών κινητής τηλεφωνίας στο Μετρό της Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της εμπειρίας των καθημερινών μετακινήσεων. Στόχος μας είναι η σταδιακή επέκταση της κάλυψης σε ολόκληρο το δίκτυο, ώστε η υπόγεια διαδρομή να μη συνεπάγεται πλέον ψηφιακή αποσύνδεση. Οι επιβάτες θα μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι, να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται, ακόμη και μέσα στις σήραγγες του Μετρό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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