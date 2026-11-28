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Οι περισσότεροι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής δεν γνώριζαν ότι με τις ενέργειές τους υποστήριζαν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται περίπου 1.300 ένστολοι. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε έπειτα από καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οδηγώντας στην αποκάλυψη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξέδιδε εικονικά παραστατικά διαμονής.

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Όπως υπογράμμισε, η λήψη αποδείξεων για διαμονή που δεν πραγματοποιήθηκε συνιστά παράνομη διαδικασία, καθώς είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή δημόσιου χρήματος χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες δαπάνες. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, τα καταλύματα για τα οποία εκδίδονταν παραστατικά δεν ήταν καν κατοικήσιμα.

«Προφανώς και θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι η διαδικασία είναι παράνομη από τη στιγμή που τα χρήματα δεν καταβάλλονται για τη διαμονή τους σε κάποιο κατάλυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι τα βασικά μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ένστολους έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, με την ποινική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τα ευρήματα.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά αφορούν μία μόνο διανυκτέρευση, με παραστατικά ύψους 80 ή 100 ευρώ. Παράλληλα, για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς βρίσκεται σε εξέλιξη και η πειθαρχική διαδικασία.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής των χρημάτων και απαλλαγής από τις κατηγορίες, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι η σχετική απόφαση ανήκει στη Δικαιοσύνη.