Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Προφυλακιστέοι δύο τραπεζικοί κι ένας διαχειριστής εταιρείας

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ταυτοποίησε μια 45χρονη φοροτεχνικό ως την αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με εικονικές αποζημιώσεις ενστόλων.

Η κατηγορούμενη συντόνιζε τη δράση του κυκλώματος από το 2019, διαχειριζόμενη τις προσλήψεις, τις μισθώσεις ακινήτων και την τιμολογιακή πολιτική.

Το κύκλωμα ίδρυσε εταιρεία στην Ιταλία για την έκδοση εικονικών παραστατικών σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιούσαν ταξίδια στο εξωτερικό.

Η φοροτεχνικός διαχειριζόταν καθημερινά τις χρηματικές εισπράξεις και προέβαινε σε συστηματικές αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παράλληλα, η οργάνωση εφάρμοζε επιθετική εμπορική στρατηγική, παρακολουθώντας τον ανταγωνισμό και προσαρμόζοντας τις τιμές της για να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

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Ιθύνωντα νου της Α’ Εγκληματικής Οργάνωσης χαρακτηρίζουν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τη 45χρονη φοροτεχνικό, η οποία είμαι μεταξύ των συλληφθέντων στο κύκλωμα για την απάτη με τις εικονικές αποζημιώσεις των ενστόλων.

Σύμφωνα με την έρευνά τους συγκρότησε και διηύθυνε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019 την ομάδα της, είχε τον πλήρη συντονιστικό ρόλο, αποφάσιζε για τις προσλήψεις και απολύσεις του προσωπικού των γραφείων, τις μισθώσεις των ακινήτων και την τιμολογιακή πολιτική, ενώ επεκτάθηκε επιχειρησιακά και στην Ανκόνα της Ιταλίας, ιδρύοντας εκεί εταιρεία με κόστος 10.000 ευρώ για την παροχή εικονικών παραστατικών σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ταξίδευαν στο εξωτερικό.

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Η 45χρονη φέρεται να παραλάμβανε σε καθημερινή βάση τις εισπράξεις σε μετρητά, που συγκέντρωναν οι υπάλληλοί της, αλλά όταν η εξόφληση των αποδείξεων άρχισε να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, προέβαινε σε καθημερινές αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ ύψους 20.000 ευρώ, προκειμένου να επιστρέφει σε μετρητά στους ενστόλους τα ποσά της αποζημίωσης, κρατώντας μόνο την αμοιβή της.

Παρακολουθούσε στενά τις τιμές της ανταγωνίστριας Β΄ Ομάδας και έδινε εντολές να μειώνουν τις τιμές τους κατά 5–10 ευρώ για να «κλέβουν» πελάτες, όπως κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας:

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: «Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη, θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε δέκα ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;»

ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ: «Την έχω κατεβάσει εκατόν πενήντα 150…» ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: «Εντάξει, γιατί τώρα θα κοπεί, θα μπαίνουν όλα τράπεζα, δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτός, μόνο έτσι θα σωθούμε.»

ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ: «Θα τους ξεκολιάσω να ξέρεις μόλις μπει η τράπεζα…»]

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: «Βασικά, θέλω κάτι…. Ρίξε όλες τις τιμές οριακά.»*[16]

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ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ: «Θα τις ρίξω ναι… στην Κρήτη δίνει εκατόν πενήντα…»

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: «Ρίξε, πες εκατόν σαράντα, πέσε λίγο πιο κάτω από τον Γιώργο.»

ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ: «Ωραία, και δίνει οχτώ ευρώ, Γαύδο και Αγία Γαλήνη…»

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ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: «Θα δώσεις πέντε… Γαύδο και Αγία Γαλήνη θα δώσεις πέντε. Εντάξει;»

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