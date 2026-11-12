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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας 45χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να στρατολογούσε αχυρανθρώπους και να διαχειριζόταν ψηφιακά δεδομένα της εγκληματικής οργάνωσης.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν επίσης ένας 48χρονος δικηγόρος και ένας 55χρονος συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος κατηγορείται για ρόλο συναρχηγού στο κύκλωμα.

Μια γυναίκα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος αφέθηκε ελεύθερη, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από τα μέλη της οργάνωσης με πρόσχημα εύρεση εργασίας.

Οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που φέρονται να διέφυγαν στο εξωτερικό πριν από την ολοκλήρωση των συλλήψεων.

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής, ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/11) και μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Μεταξύ των τριών βρίσκεται ένας 45χρονος λογιστής, ο οποίος στο διαβιβαστικό της υπόθεσης περιγράφεται ως «αρχιτέκτων και στρατολόγος» μίας από τις υποομάδες της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις αρχές, φέρεται να διαχειριζόταν τον έλεγχο και τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούσαν τόσο τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες όσο και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος αναζητούσε άτομα που θα λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και επιχειρούσε να τους πείσει να εκδώσουν ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, ενώ φέρεται να αποκτούσε και τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet. Παράλληλα, αναλάμβανε τη διεκπεραίωση εταιρικών υποθέσεων.

Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, φέρεται να λάμβανε κατευθύνσεις και να προωθούσε στους πραγματικούς ιδιοκτήτες απόρρητα εταιρικά στοιχεία και έγγραφα, μεταξύ των οποίων μισθοδοτικές καταστάσεις, τροποποιήσεις στα ωράρια εργαζομένων και ταυτότητες οφειλής.

Κατά την απολογία του, ο λογιστής αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών και κάθε συμμετοχή του στην παράνομη δραστηριότητα. Υποστήριξε ότι το αντικείμενο της συνεργασίας του περιοριζόταν αποκλειστικά σε εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να αναλαμβάνει άλλες φορολογικές υποθέσεις, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Ο 48χρονος δικηγόρος

Ο 48χρονος δικηγόρος παρέμεινε επί ώρες την Πέμπτη (12/11) στο γραφείο της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία χαρακτηρίζεται ως «πάροχος» και «νομικός εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, φέρεται να είχε ως βασικό ρόλο την εξεύρεση και στρατολόγηση αχυρανθρώπων, δηλαδή εξαρτώμενων ή εικονικών προσώπων, καθώς και τη συγκέντρωση φωτογραφιών των δελτίων ταυτότητάς τους.

Παράλληλα, φέρεται να είχε λόγο στην επιλογή των προσώπων που θα «θυσιάζονταν» ή θα απομακρύνονταν από το κύκλωμα σε περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος αποκάλυψης της δράσης του.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη λειτουργία του κυκλώματος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε επίσης ένας 55χρονος συνταξιούχος λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συναρχηγού και οργανωτικού μέλους του κυκλώματος.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ3, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας, επικαλούμενος απόλυτη ακυρότητα, καθώς υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας.

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«Παρείχα μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να προβαίνω σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία. Είχα μόνο εννέα εταιρείες με περίπου 2 εκατομμύρια χρέη ρυθμισμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τους αποκαλούμενους αχυρανθρώπους», φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Κύκλωμα στην Θεσσαλονίκη – Η απολογία γυναίκας που εμφανιζόταν ως αχυράνθρωπος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απολογία γυναίκας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος. Η ίδια υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε και παγιδεύτηκε από τα μέλη του κυκλώματος, καθώς της είχαν παρουσιάσει την υπόθεση ως ευκαιρία απασχόλησης.

«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι επρόκειτο να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκαν και μου είπαν κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε», φέρεται να κατέθεσε. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.

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Στο μεταξύ, δύο ακόμη επιχειρηματίες αναζητούνται από τις Αρχές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να διέφυγαν στο εξωτερικό λίγο πριν από τη σύλληψή τους.

«Η κατηγορία από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί επίσης ένας 34χρονος, που φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, καθώς και ένας 33χρονος επιχειρηματίας.

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