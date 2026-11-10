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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 5.000 ευρώ, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ και υποχρεούται να εμφανίζεται στο ΑΤ ενώ του απαγορεύεται και του ιδίου η έξοδος εκτός Ελλάδος.

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Νωρίτερα σήμερα είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν.