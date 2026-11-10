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Στον πρώην ηθοποιό επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον θέλουν αχυράνθρωπο του κυκλώματος, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και δεν γνώριζε κανέναν εμπλεκόμενο.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο κατηγορούμενος άσκησε κριτική στις συνθήκες κράτησης και στη διαδικασία των συλλήψεων που ακολουθήθηκαν από τις αρχές.

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Ελεύθερος αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο κατηγορείται ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του στην οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

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Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Ερρίκος Πετιλόν ευχαρίστησε τον δικηγόρο του και τους δημοσιογράφους: «θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη κυρίως στον νομικό που έχω δίπλα μου, τον δικηγόρο μου τον υπέροχο, την ομάδα του που μου στάθηκαν, εσάς τους δημοσιογράφους που τρέχετε να με υποστηρίξετε γιατί είστε υπέρ μου σε πολλά πράγματα».

«Δεν θα σας πω πώς έμπλεξα. Γιατί αν ξεκινήσω με την λέξη έμπλεξα χαλάει όλο αυτό που θέλω να εκφράσω την κατάλληλη στιγμή. Θα μείνω στο ότι ήταν όλη αυτή η διαδικασία στημένη, όχι μόνο για εμένα, για όλους που περάσαμε τις συλλήψεις κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα. Δεν φταίνε οι πράκτορες που έρχονται για να δούνε ποιοι είναι στις εγκληματικές οργανώσεις, αυτοί είναι μια χαρά. Το πρωτόκολλο όμως, μα βγάλανε από τα σπίτια μας με ευγένεια τα παιδιά, δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε και δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, τους αφορά όλους, οι άλλοι είχαν οικογένειες στα σπίτια. Είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω, ούτε ήξερα πότε θα τις ξαναπάρω. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες, σε καρέκλες και καναπέδες παρακαλώ. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας πράκτορας ή αστυνόμος για αυτό. Εγώ ήμουν συνεργάσιμος για δύο λόγους: γνώριζα ότι δεν ευθύνεται κανείς για τη διαδικασία παρά το κράτος και από κάτω εκεί που έχει δώσει τις εντολές αυτές», ανέφερε.

«Το κράτος κυνηγάει την παραβατικότητα, για να μην παρεξηγηθώ. Άλλο κυνηγάω την παραβατικότητα και άλλο συλλαμβάνω έναν ντελιβερά, μαζί μου ήταν. Ένας ντελιβεράς από την Καβάλα με δύο παιδιά που ανησυχεί για το τι θα πει η Καβάλα», δήλωσε μεταξύ άλλων.