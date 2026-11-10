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Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα δίκτυο με 917 εταιρείες και 80 αχυρανθρώπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ακόμη και πρόσωπα που έχουν αποβιώσει.

Οι συνολικά 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν για κακουργηματικές πράξεις όπως η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη κατά του Δημοσίου και η νομιμοποίηση εσόδων.

Η δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 άτομα, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

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Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρίσκονται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες – βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το πρώην μοντέλο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε πως έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε τι έκαναν με τα προσωπικά του στοιχεία.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας θα περάσουν 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.

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Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.

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Πηγή: Dikastiko.gr