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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με μία 29χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 13:30, όταν η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών.

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Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 29χρονης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Εκεί, παρά τη διακομιδή της, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την έρευνα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.