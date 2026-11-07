Κάλεσμα για να αποτραπεί έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα από την πρώτη και μοναδική κατοικία του. Πρόκειται για δύο χαμηλοσυνταξιούχους, ηλικίας 77 και 75 ετών, πολιτικούς πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεση έξωση. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση της υγείας του 77χρονου, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, πάσχει από άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως καταγγέλλει η Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς, το ζευγάρι έχασε το σπίτι του από funds το 2021, ενώ, παρά τις προσπάθειες των προηγούμενων ετών να αποτραπεί η εκποίηση, ενημερώθηκε ότι δικαστικός επιμελητής και αστυνομικοί αναμένεται να μεταβούν στην κατοικία για να προχωρήσουν στην αποβολή τους από αυτή. Με το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη ή fund», οι διοργανωτές ζητούν να σταματήσει άμεσα η διαδικασία της έξωσης και να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των δύο ηλικιωμένων. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

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Θετική τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη, μετά τις έντονες αντιδράσεις και το μεγάλο κύμα κοινωνικής αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, ο νέος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, έπειτα από τις μαζικές κινητοποιήσεις και την πίεση της κοινής γνώμης, επικοινώνησε με την οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσουν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Με αυτό θα διασφαλίζεται ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι θα μπορεί να παραμείνει στην κατοικία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Ιανουάριο.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη ικανοποιεί ένα από τα βασικότερα αιτήματα της οικογένειας, που από την πρώτη στιγμή ζητούσε να μην πραγματοποιηθεί η έξωση πριν εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συγκεντρώσεις έξω από το διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτών και συλλογικοτήτων. Στο πλευρό του ηλικιωμένου ζευγαριού βρέθηκαν, επίσης, φίλοι του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη, οι οποίοι ενώθηκαν με τους υπόλοιπους πολίτες, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας απέναντι στην επικείμενη έξωση.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η οικογένεια του ηλικιωμένου ζευγαριού εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό τους και συνέβαλαν με την παρουσία και τη συμπαράστασή τους στην αλλαγή των δεδομένων.

Το μήνυμα που στέλνει η οικογένεια αποτυπώνει τη σημασία της κοινωνικής κινητοποίησης και της συλλογικής αλληλεγγύης: «Το κενό της Δικαιοσύνης το συμπλήρωσε ο κόσμος».