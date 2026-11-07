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Συνολικά 18 άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο υπολογίζονται στα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz.

Οι δικηγόροι των συλληφθέντων αναμένουν τη δικογραφία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι αρχές.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με την επιχείρηση των αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των αχυρανθρώπων βρίσκεται και μοντέλο και ηθοποιός, ο οποίος είναι γνωστός από τον χώρο της ελληνικής showbiz, αναφέρει το Τhestival.gr.

Στον εισαγγελέα οι 18 που συνελήφθησαν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με βιτρίνα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα νυχτερινά κέντρα.

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Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν για περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, μετά από μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την Αρχή, τα χρέη των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 203 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φοροδιαφυγή στήθηκε ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα».

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Όταν βγουν τα ονόματα των εμπλεκόμενων θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης» λέει ο δικηγόρος των συλληφθέντων

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ο δικηγόρος πέντε εκ των 18 κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη αντίδραση των εντολέων του είναι ότι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όλα αυτά. Στην προανάκριση δεν δόθηκε κάποια πληροφόρηση για να μπορέσουν να γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία που συνελέγησαν, για να απολογηθούν και να δώσουν κάποιες εξηγήσεις.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε ο Αντώνης Κουδρόγλου.

Σε ερώτηση για το αν οι δικοί του εντολείς δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.

Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

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Τα ονόματα που θα «κάψουν» τη νυχτερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνςη Κουδρόγλου επιβεβαίωσε όσα ακούγονται ότι όταν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.

«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

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Για την γυναίκα που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, ο Αντώνης Κουδρόγλου ξεκαθάρισε: «Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

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