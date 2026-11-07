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Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη νυχτερινή διασκέδαση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ να προχωρά στη σύλληψη 18 ατόμων.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων», εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι επιχειρήσεων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πίσω από το δίκτυο βρίσκονται πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τις διαδρομές του χρήματος.