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Η οικογένεια είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης, ισχυριζόμενη ότι το ακίνητο είχε εξοφληθεί από τους ίδιους.

Πολίτες και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν έξω από την πολυκατοικία για να εμποδίσουν την απομάκρυνση του ζευγαριού, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και διαβίωσης, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έλαβε έγκαιρη ενημέρωση για την έξωση από την κατοικία τους.

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Αρνητική ήταν η απάντηση του Δικαστηρίου στο αίτημα για αναστολή της έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού από το διαμέρισμά του, στην οδό Καππαδοκίας, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η οικογένεια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία απομάκρυνσης των ηλικιωμένων από την κατοικία τους, μέχρι να εξεταστεί η αγωγή με την οποία ζητούν την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης. Πρόκειται για το διαμέρισμα όπου διαμένει το ζευγάρι, το οποίο εκπλειστηριάστηκε και άλλαξε ιδιοκτησία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να μην ανασταλεί η έξωση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

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Στο μεταξύ, έξω από την πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα έχουν συγκεντρωθεί πολίτες, επιχειρώντας να εμποδίσουν την απομάκρυνση του ζευγαριού. Παράλληλα, η Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης καλεί τον κόσμο να προσέλθει στο σημείο και να ενισχύσει την κινητοποίηση.

Ο Γιάννης Κουρμούλης, από την Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς, σχολίασε σε δηλώσεις του την απόφαση του Δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι απορρίφθηκε το αίτημα που θα μπορούσε να προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση στην οικογένεια. “Η προστασία από τη Δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αντίληψη των πολιτών για το δίκαιο φαίνεται να βρίσκεται σε σύγκρουση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Όπως συμπλήρωσε, οι κινητοποιήσεις για την προστασία των δύο ηλικιωμένων και την αποτροπή της έξωσης θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Το ζευγάρι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινή του επιβίωση. Ο 77χρονος συνταξιούχος (Λ. Π.) πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπεία, ενώ έχει διαγνωστεί με άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και οι δύο είναι πολιτικοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία.

Τη Δευτέρα (2/11), η 75χρονη γυναίκα είχε περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πληροφορήθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της, μιλώντας για την περιπέτεια που περνά η οικογένειά της.

«Ήρθαν την περασμένη Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η υπόθεση συνδέεται με δάνειο που είχε λάβει ο γιος τους, για το οποίο οι γονείς του είχαν αναλάβει ρόλο εγγυητών.

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“Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει”, τόνισε, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η 75χρονη αποκάλυψε ακόμη ότι προς το παρόν φιλοξενούνται από φίλη τους, ενώ ο σύζυγός της, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, δεν έχει καταλάβει πλήρως τι έχει συμβεί. “Ο άντρας μου δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Με ρωτάει γιατί είμαστε εδώ”, είπε.

Από την πλευρά του, ο γιος του ζευγαριού είχε δηλώσει τη Δευτέρα (2/11) στους δημοσιογράφους: “Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν”.

Πηγή: thestival

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