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Η προγραμματισμένη έξωση της Παρασκευής ματαιώθηκε προσωρινά, καθώς περισσότεροι από 150 πολίτες και μέλη συλλογικοτήτων συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι για να στηρίξουν την οικογένεια.

Η οικογένεια της ηλικιωμένης έχει καταθέσει πρόταση προς την τράπεζα και αναμένει απάντηση, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την οριστική παραμονή της στην οικία.

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«Δεν θέλω να πάρω κανενός το σπίτι, θέλω μόνο να μείνω στη στέγη μου». Με αυτή τη φράση, η 92χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αναπηρία 87%, περιέγραψε την αγωνία που βιώνει, καθώς κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο πέρασε ολόκληρη τη ζωή της.

Η έξωση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς περισσότεροι από 150 πολίτες, μέλη συλλογικοτήτων και σωματείων συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία, σχηματίζοντας ένα ανθρώπινο τείχος για να αποτρέψουν την απομάκρυνσή της. Παρά την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας, η οικογένεια περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς κινδυνεύει να χάσει την περιουσία για την οποία εργάστηκε επί δεκαετίες.

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«Μεγαλώσαμε έξι παιδιά σε αυτό το σπίτι»

Όπως εξήγησε ο γιος της 92χρονης, Θεοδόχος Χαραλαμπίδης, οι γονείς του απέκτησαν το ακίνητο τη δεκαετία του 1960. Εκεί μεγάλωσε η οικογένειά τους, η οποία αριθμεί έξι παιδιά.

Ο ίδιος περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του, ιδιαίτερα μετά τη διεθνή οικονομική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα το 2009, περίοδο κατά την οποία, όπως υποστήριξε, «εξαφάνισαν ή μείωσαν κατά 50%-60% τα εισοδήματα».

Το δάνειο που είχε λάβει η οικογένεια αφορούσε εργασίες επισκευής στο σπίτι. Ωστόσο, η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει πλειστηριασμός, με το ακίνητο να περνά στην κατοχή της τράπεζας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υποστήριξε ότι η μητέρα του έχει θεμελιωμένα δικαιώματα στην κατοικία, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του για τη στάση της τράπεζας, η οποία, όπως ανέφερε, «επιμένει να τη βγάλει έξω χωρίς να δίνει άλλη προοπτική».

Από την πλευρά της, η 92χρονη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν για να τη στηρίξουν. Όπως ξεκαθάρισε, το μοναδικό της αίτημα είναι να μπορέσει να παραμείνει στο σπίτι της.

Περισσότεροι από 150 πολίτες απέτρεψαν την έξωση

Καθοριστική ήταν η παρουσία των πολιτών την Παρασκευή, όταν πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από την κατοικία της ηλικιωμένης. Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» περισσότερα από 150 άτομα, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων και οργανώσεων.

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Έπειτα από σύντομες διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της έξωσης, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση που έχει καταθέσει η οικογένεια και να υπάρξει απάντηση από την τράπεζα.

Οι συγκεντρωμένοι απέδωσαν την εξέλιξη στην κοινωνική κινητοποίηση και στη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, ενώ άσκησαν κριτική στις «οριζόντιες πρακτικές» που εφαρμόζονται, κατά την άποψή τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες ευάλωτων πολιτών.

Προς το παρόν, η 92χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοικία της, μετά την προσωρινή αναστολή της έξωσης. Η οικογένειά της και οι συλλογικότητες που τη στηρίζουν δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις προσπάθειες μέχρι να βρεθεί οριστική λύση, αναμένοντας πλέον την απάντηση της τράπεζας στην πρόταση που έχει κατατεθεί.

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