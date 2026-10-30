Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 92χρονη γυναίκα με ποσοστό αναπηρίας 87% αντιμετωπίζει τον κίνδυνο έξωσης από την κατοικία της στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, μετά από πλειστηριασμό του ακινήτου το 2021.

Η οικογένεια αδυνατούσε να αποπληρώσει δάνειο που είχε λάβει το 2007, με αποτέλεσμα το σπίτι να περιέλθει στην ιδιοκτησία τραπεζικού ιδρύματος.

Μετά από κινητοποίηση συλλογικοτήτων και σωματείων που συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι, επιτεύχθηκε προσωρινή αναβολή της διαδικασίας έξωσης για την ηλικιωμένη.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ φορείς ζητούν την παροχή ουσιαστικής νομικής προστασίας για την οικογένεια.

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Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της έξωσης βρίσκεται μια 92χρονη πολύτεκνη μητέρα με ποσοστό αναπηρίας 87%, στην περιοχή της Ηλιούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Η ηλικιωμένη καλείται να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και έξι δεκαετίες, στην «καρδιά της Ηλιούπολης», μετά την απώλειά του σε πλειστηριασμό. Η περιπέτεια της οικογένειας ξεκίνησε το 2021, όταν, εξαιτίας συσσωρευμένων οφειλών, η κατοικία πέρασε στην ιδιοκτησία της τράπεζας. Πέντε χρόνια αργότερα, η 92χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με την απομάκρυνσή της από την πρώτη της κατοικία.

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Με αφορμή την προγραμματισμένη για σήμερα έξωση, σωματεία και συλλογικότητες αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας, προκειμένου να αποτραπεί η απομάκρυνση της ηλικιωμένης από το σπίτι της.

Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της διαδικασίας, ωστόσο ο κίνδυνος της έξωσης εξακολουθεί να υπάρχει. «Το έκλεψα από κανέναν; Αυτό είναι το σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παρθένα, σύμφωνα με τη Voria.

Ο γιος της, Θεοδόχος, ο οποίος κατοικεί στο ίδιο σπίτι εδώ και 54 χρόνια, έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας, περιμένοντας τις εξελίξεις γύρω από την έξωση.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η μητέρα του κατοικεί στο συγκεκριμένο σπίτι από το 1960 και, όπως υποστηρίζει, έχει θεμελιώσει δικαίωμα χρησικτησίας. Η κατοικία είχε αγοραστεί από κοινού με τον πατέρα του, ενώ μετά τον θάνατό του η ιδιοκτησία μοιράστηκε ανάμεσα στον ίδιο και την αδελφή του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το 2007 η τράπεζα προσέγγισε την οικογένεια, προτείνοντάς της τη χορήγηση κατασκευαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο. Ωστόσο, η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν επαγγελματικά δεν τους επέτρεψαν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του δανείου.

Ο γιος της 92χρονης εκφράζει την αγανάκτησή του για τη στάση της τράπεζας, υποστηρίζοντας πως δεν επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπισμό. «Η τράπεζα δεν δίνει σημασία, δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, ούτε κοινωνική ευαισθησία ούτε ανθρωπισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Έκκληση για νομική προστασία της 92χρονης

Την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική νομική προστασία για την ηλικιωμένη υπογράμμισε και ο Γιάννης Κουρμούλης, εκπρόσωπος της Επιτροπής των Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η νομική προστασία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια υπερήλικη γυναίκα με τόσο υψηλό ποσοστό αναπηρίας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, ύστερα από επικοινωνία της Επιτροπής με την τράπεζα και την υποβολή σχετικού αιτήματος, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην έξωση της 92χρονης Παρθένας.

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Ο ίδιος έκανε λόγο για μια πρώτη νίκη της κινητοποίησης, τονίζοντας πως «αυτή η μικρή μάχη κερδήθηκε από τη γειτονιά και τον λαό». Μάλιστα, μετά την αναβολή της διαδικασίας, γείτονες και πολίτες που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία μετέφεραν ξανά τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας στο εσωτερικό της κατοικίας, εν αναμονή της επόμενης συγκέντρωσης συμπαράστασης.

Παρά την προσωρινή αναβολή, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η απειλή της έξωσης εξακολουθεί να βαραίνει την 92χρονη και την οικογένειά της.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης:

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Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλεί σε κινητοποίηση για την αποτροπή έξωσης 92χρονης γυναίκας, μητέρας 6 παιδιών, με πιστοποιημένη αναπηρία 87%. Καλούμε κάθε ενοικιαστή/ρια, κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για το δικαίωμα στη στέγη, να σταθεί στο πλευρό της.

Η 92χρονη, χαμηλοσυνταξιούχος, απειλείται να πεταχτεί έξω από την πρώτη και μοναδική της κατοικία στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Το σπίτι της πέρασε στην Εθνική Τράπεζα μετά από πλειστηριασμό το 2021 και σήμερα, παρά την προχωρημένη ηλικία, την αναπηρία και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξωση!

Μια γυναίκα 92 ετών, με αναπηρία 87%, κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των τραπεζών!

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Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Είναι άλλη μια πλευρά της στεγαστικής κρίσης, όπου τα σπίτια μας αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και τα κέρδη των τραπεζών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες. Όσο η στέγη αποτελεί πεδίο κερδοφορίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους.

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Δεν θα το επιτρέψουμε! Καμία και κανένας μόνος απέναντι στις εξώσεις!

Καλούμε σε συγκέντρωση την Παρασκευή 30/10, στις 10:00 π.μ., στη Ρήγα Φεραίου 42, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, έξω από το σπίτι της 92χρονης.

Απαιτούμε

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Να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία έξωσης της 92χρονης.

Να προστατευτεί η πρώτη και μοναδική κατοικία της.

Καμία οικογένεια χωρίς σπίτι, προστασία της κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις.

Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ – ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ!