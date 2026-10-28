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Μπλόκο στους συγκεντρωμένους που επιχείρησαν να ξεκινήσουν πορεία προς το ξενοδοχείο όπου αναμένεται να μιλήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης έβαλαν αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Mάλιστα, επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

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Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. είχε ανακοινώσει την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 09:00 έως τις 21:00 σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης, επικαλούμενη λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η απόφαση αφορά την περιοχή που περικλείεται από συγκεκριμένους κεντρικούς δρόμους, καθώς και την ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη.

Η απαγόρευση συνδέεται με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που είχαν προγραμματιστεί με αφορμή την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17:00 σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: The Opinion