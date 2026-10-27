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Ο Βίκτορι Μουμόχου μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης χαρακτήρισε τον εαυτό του ευγνώμονα για το γεγονός ότι συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης και, μάλιστα, για πρώτη φορά ως παραστάτης.

Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που εκπροσώπησε όχι μόνο το σχολείο του, αλλά και τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Ελλάδα.

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«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης»

Πηγή: Thesspost.gr