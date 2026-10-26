Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)



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Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιόρτασε η Θεσσαλονίκη την επέτειο της απελευθέρωσής της, καθώς και τη μνήμη του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.

Όπως μεταδίδει το thessPost.gr, το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσαν οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με πιο ανάλαφρο χαρακτήρα σε σχέση με όσα συνηθίζονται σε αντίστοιχες επίσημες τελετές.

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Μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ παρατάχθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και πραγματοποίησαν επίδειξη συγχρονισμού όπλων.

Οι κινήσεις τους ξεχώρισαν για την ακρίβεια και τον απόλυτο συντονισμό τους, με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με έναν συμβολικό σχηματισμό, καθώς οι σπουδαστές ύψωσαν τα όπλα τους και σχημάτισαν με αυτά την ελληνική σημαία.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις είχαν και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ανέλαβαν το μουσικό μέρος της γιορτής, παρουσιάζοντας ένα ρεπερτόριο που εξέπληξε ευχάριστα τους παρευρισκόμενους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαφορετικά μουσικά είδη και επιλογές, από το γνωστό ραπ τραγούδι «Gangsta’s Paradise» μέχρι τα «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρές», μέσα από τα οποία οι μουσικοί απέτισαν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν, βέβαια, και τα κλασικά, εμβληματικά ελληνικά τραγούδια, τα οποία απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.