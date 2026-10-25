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Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε λόγω της απόφασης να μην λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας έλλειψης κονδυλίων.

Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν φορώντας πιτζάμες για να διαμαρτυρηθούν για την απόσταση και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ψηφοφόροι του εξωτερικού.

Πολλοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Φοιτητική Λίστα, η οποία αποτελεί τον κύριο πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης του Βούσιτς.

Οι ψηφοφόροι κατήγγειλαν την επιλογή της κυβέρνησης ως προσπάθεια παρεμπόδισης της ψήφου της σερβικής διασποράς στις εκλογικές διαδικασίες.

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Φορώντας τις… πιτζάμες τους, δεκάδες Σέρβοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν στις 5.30 το πρωί της Κυριακής με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς φέτος δεν λειτουργεί εκλογικό κέντρο στη συμπρωτεύουσα.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του thesspost.gr, η κινητοποίηση αποτελεί και διαμαρτυρία για την απόφαση να μη λειτουργήσει φέτος εκλογικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Η σερβική κοινότητα της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 2.000 μέλη, ψήφιζε τα προηγούμενα χρόνια στο Γενικό Προξενείο της Σερβίας. Ωστόσο, φέτος ενημερώθηκε ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία εκλογικού κέντρου.

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Λίγο πριν από τις 5 το πρωί, περισσότεροι από 70 Σέρβοι συγκεντρώθηκαν στον σταθμό του ΟΣΕ, φορώντας πιτζάμες και μάσκες ύπνου και κρατώντας σημαίες της Σερβίας και της Ελλάδας. Από εκεί αναχώρησαν με πούλμαν για την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα: «Καλημέρα Δημοκρατία… εμείς δεν κοιμόμαστε!»

Αρκετοί φορούσαν κονκάρδες με τον αριθμό 3, που αντιστοιχεί στο ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας», του κινήματος που δημιουργήθηκε μετά το πολύνεκρο δυστύχημα από την κατάρρευση του στεγάστρου στον σταθμό του Νόβι Σαντ και έχει εξελιχθεί σε βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης Βούσιτς.

«Κάθε φορά ψηφίζαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά φέτος αποφάσισε η κυβέρνησή μας να μας κάνει αυτή τη… χάρη να πάμε μια εκδρομούλα, οπότε μεταφέρθηκε το εκλογικό μας κέντρο στην Αθήνα, και με αφορμή αυτό, πάμε εκεί να ψηφίσουμε. Δεν είμαστε στην πιο δύσκολη θέση ανάμεσα στους συμπατριώτες μας, υπάρχουν άνθρωποι στη Β. Αμερική, σε διάφορες χώρες που ταξιδεύουν αυτή την ώρα… έχουμε υποψίες ότι θέλουν να παρεμποδίσουν τη διασπορά να ψηφίσει, επειδή είναι εντελώς αντίθετη στο καθεστώς που κυβερνά εδώ και 14 χρόνια», δηλώνει η Ιβάνα Στογιάνεβιτς.

«Βάλαμε πυτζαμες για να υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους που πρέπει να φεύγουν πολλά χιλιόμετρα μακριά, για να ψηφίσουν. Και επειδή στην Αμερική πρέπει να συμπίπτει και η ώρα θα πρέπει να βγουν στις 3 τα μεσάνυχτα, είναι απαράδεκτο, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Θέλουμε να αλλάξει η κυβέρνηση, θέλουμε να είμαστε καλύτερα, να σταματήσει όλο αυτό που ζούμε», τονίζουν από την πλευρά τους η Άννα και η Μιλένα.