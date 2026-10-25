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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, που υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα και αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, θεωρείται το φαβορί της εκλογικής αναμέτρησης.

Ο βασικός της αντίπαλος Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση, υποστηρίζει τον φιλοδυτικό προσανατολισμό της χώρας και την ενίσχυση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ.

Σε περίπτωση εκλογής της, η κ.

Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει απευθείας από τον λαό το αξίωμα της προεδρίας στη χώρα.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο γύρο την 1η Νοεμβρίου.

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Οι ψηφοφόροι στη Βουλγαρία καλούνται σήμερα στα εκλογικά τμήματα για να αναδείξουν την επόμενη ή τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Η ψηφοφορία που σημαδεύεται από τις ανησυχίες για την ασφάλεια, έπειτα από σειρά επιθέσεων drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, όχι μακριά από τα βουλγαρικά παράλια.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, που τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα και εναντιώνεται στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, θεωρείται φαβορί της σημερινής ψηφοφορίας.

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Σύμφωνα με τέσσερις δημοσκοπήσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Τετάρτη, η 62χρονη πολιτικός προσελκύει μεταξύ του 41,1 και του 47,3% των προθέσεων ψήφου, έναντι ποσοστού ανάμεσα στο 27,8 και το 30,6% του Αντρέι Γκιούροφ, άλλοτε υπηρεσιακού πρωθυπουργού υποστηριζόμενου από την αντιπολίτευση, που τονίζει ότι η χώρα ανήκει στη Δύση.Ο επικεφαλής του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Βαντράζντανε («Αναγέννηση») έρχεται τρίτος, μεταξύ 10,2 και 12,8%.

Σε περίπτωση νίκης της, η κ. Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγεί απευθείας από τον λαό στην προεδρία της χώρας των 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Αυτή η εξέλιξη θεωρείται πως θα ενίσχυε τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, τον οποίο διαδέχθηκε τον Ιανουάριο, όταν παραιτήθηκε για να ριχτεί στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, και τάσσεται επίσης υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία.

Πρώην δημοσιογράφος η Γιότοβα και μορφή του σοσιαλιστικού κόμματος, είχε εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού εκλεγεί αντιπρόεδρος του κ. Ράντεφ το 2016 και το 2021.

Παίζοντας το χαρτί του «πατριωτισμού», άρχισε την εκστρατεία της μπροστά στη λεγόμενη Χρυσή Εκκλησία της Βελίκι Πρεσλάφ, πάλαι ποτέ πρωτεύουσας της πρώτης βουλγαρικής αυτοκρατορίας.

Ακόμη, έκανε επανειλημμένα εκκλήσεις για εθνική ενότητα και πιο δυνατό αγώνα εναντίον της φτώχειας, ενώ μετέτρεψε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στην κεντρική θεματική της εκστρατείας της, υποσχόμενη πως θα είναι «πρόεδρος της ειρήνης».

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Δίχως να θέτει υπό αμφισβήτηση την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και στο NATO, η υποψήφια τάσσεται εναντίον της συνέχισης της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και συνηγορεί υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Ο βασικός αντίπαλος της Γιότοβα, Αντρέι Γκιούροφ (Reuters)

«Δεν χρειαζόμαστε συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία, αλλά συμμαχία για την ειρήνη στην Ουκρανία», έκρινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας της, νύξη κατά της συμμαχίας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που υποστηρίζει το Κίεβο.

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Για την Ιρίνα Ιλίεβα, 85χρονη ψηφοφόρο, η κυριότερη ανησυχία είναι ο πόλεμος.

«Όποιο κι αν είναι το πρόσωπο που θα εκλεγεί (…) θα πρέπει να κάνει το παν προκειμένου τα προβλήματα να επιλύονται ειρηνικά», είπε η συνταξιούχος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με ομιλήτρια την κ. Γιότοβα στην Ντιμίτροφγκραντ (νότια).

Την 6η και τη 13η Οκτωβρίου, τέσσερα εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones ανοικτά της Βουλγαρίας· επισήμως, συνολικά 21 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Ρούμεν Ράντεφ κάλεσε τη ρωσίδα πρεσβεύτρια στη Σόφια, χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές ευνοϊκές για τα συμφέροντα της Μόσχας, ωστόσο αρνήθηκε να επιρρίψει την ευθύνη στη Ρωσία τυπικά, ελλείψει απτών αποδείξεων, κατ’ αυτόν.

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Ζήτησε τη βοήθεια των συμμάχων της Σόφιας στο NATO, κυρίως για να ενισχυθεί η αεροπορική επιτήρηση. Κατόπιν στάλθηκε αμερικανικό αεροσκάφος P-8 Poseidon.

«Αξιόπιστος σύμμαχος»

Ιστορικά η χώρα προσκείμενη στη Ρωσία, η Βουλγαρία παραμένει σήμερα βαθιά διχασμένη όσον αφορά τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

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Συνολικά 27 υποψήφιοι κι υποψήφιες διεκδικούν την προεδρία και την αντιπροεδρία σε αυτόν τον πρώτο γύρο — περίπου οι μισοί και οι μισές τάσσονται ανοικτά υπέρ του Κρεμλίνου.

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Κατά την άποψη του πολιτολόγου Πάρβαν Σιμεόνοφ, σε αυτές τις εκλογές αναμετρώνται δυο οράματα για τη Βουλγαρία, το ένα «συντηρητικό, λαϊκό, στραμμένο στην Ανατολή», το άλλο προσκείμενο «στη Δύση, ελιτιστικό και φιλελεύθερο».

O πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ (Reuters)

Αντιμέτωπος με την Ιλιάνα Γιότοβα, ο Αντρέι Γκιούροφ, άλλοτε υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας και πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, θέλει η χώρα να είναι «αξιόπιστος εταίρος στο NATO» και να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χάρη σε γερή προετοιμασία, ισχυρή διπλωματία και ξεκάθαρες θέσεις», όπως είπε την Τετάρτη στην Πλόβντιφ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής ομιλίας του.

Ο Τόρος Τόροσαν, ιδιοκτήτης γκαλερί κι ιστορικός τέχνης, 57 ετών, που πήγε να τον ακούσει, εκτίμησε ότι οι εκλογές αυτές θα είναι «αποφασιστικές για τη Βουλγαρία, για τα παιδιά μας και για κάθε Βούλγαρο». «Η Βουλγαρία βρίσκεται σε κρίσιμη στιγμή, καθώς ο συσχετισμός δύναμης κλίνει προς φιλορωσικά ρεύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Για τη Βέσελα Τσέρνεβα, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις, «αυτή την περίοδο ανατροπών, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας θα πρέπει να επιλέξει αν θα εξυπηρετήσει τα ρωσικά, τα αμερικανικά, τα τουρκικά συμφέροντα, αυτά άλλων δυνάμεων, ή θα ενισχύσει την επιρροή της χώρας του στην ΕΕ και θα συμβάλλει» να αποφασιστούν «ισχυρότερες ευρωπαϊκές πολιτικές».

Η ψηφοφορία άρχισε στις 07:00· τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 20:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

Αν δεν αναδειχθεί νικήτρια ή νικητής από τον πρώτο γύρο, οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές του αξιώματος θα συμμετάσχουν σε δεύτερο την 1η Νοεμβρίου.