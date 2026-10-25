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Ο συνδυασμός «Ενωμένη Σερβία» του Βούτσιτς αντιμετωπίζει τη «Φοιτητική Λίστα», η οποία αναδείχθηκε μέσα από κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς μετά την πολύνεκρη κατάρρευση στέγαστρου στο Νόβι Σαντ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακή διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή αμφισβήτηση του αποτελέσματος και πρόκληση ταραχών.

Διεθνείς παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς παρακολουθούν τη διαδικασία, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σοβαρές κατηγορίες για χειραγώγηση και εκφοβισμό των ψηφοφόρων.

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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 6,45 εκατομμύρια ψηφοφόροι για την ανάδειξη της νέας Βουλής αλλά και κυβέρνησης εν μέσω ενός πολωμένου κλίματος καθώς αυτές οι βουλευτές εκλογές θεωρούνται από τις πιο κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας καθώς λαμβάνουν μορφή άτυπου δημοψηφίσματος για τη 14χρονη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας ηγείται του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία», τον οποίο συνθέτουν το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) και άλλα μικρότερα κόμματα, αυτοπροσδιοριζόμενος ως ένα εθνικό-πατριωτικό μέτωπο.

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Ο βασικός αντίπαλος του Βούτσιτς όμως δεν είναι πλέον η παραδοσιακή, κατακερματισμένη αντιπολίτευση, αλλά η «Φοιτητική Λίστα» που δημιουργήθηκε μέσα από τις ζυμώσεις που προκάλεσε τομαζικό φοιτητικό κίνημα που κατάφερε να συσπειρώσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πρωτοστατώντας τα τελευταία δύο χρόνια στις κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Η ένταση που πυροδότησε την εξέγερση των φοιτητών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και έφερε ξανά στο φως ζητήματα πολιτικής διαφθοράς, χρηματισμών και ατιμωρησίας.

Όλες οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν ότι θα δοθεί σκληρήμάχη, με τη διαφορά μεταξύ Ενωμένης Σερβίας του Βούτσιτς και της Φοιτηγικής Λίστα που απαρτίζεται από διανοούμενους, καθηγητές, ακτιβιστές, μέλη της κοινωνίας των πολιτών να είναι οριακή και να μην ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς προκαλεί έντονη ανησυχία στους αναλυτές, καθώς το αποτέλεσμα ενδέχεται να αμφισβητηθεί, πυροδοτώντας ταραχές την επόμενη ημέρα.

Η πώλωση ήταν εμφανής μέχρι και την τελευταία στιγμή καθώς ο ο Βούτσιτς προσπαθεί να παρουσιάσει την Φοιτηγική Λίστα ως όργανα «ξένων πρακτόρων, οι οποίοι με τη βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη μυστικών υπηρεσιών από το εξωτερικό επιδιώκουν τη διάλυση του κράτους».

Η ρητορική, δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα.

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Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές καταγγέλλουν παράνομες μεθοδεύσεις, όπως εξαγορά ψήφων, εκβιασμούς ψηφοφόρων, προληπτικές συλλήψεις ακτιβιστών και τρομοκράτηση των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές κατά την εκλογική διαδικασία. «Η ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ιδίως κατά τη διεξαγωγή εκλογών, βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαρντ, σχολιάζοντας την κατάσταση.

Την εκλογική διαδικασία στη Σερβία θα παρακολουθούν διεθνείς παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

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Οι κάλπες ανοίγουν την Κυριακή στις 07:00 το πρωί και κλείνουν στις 20:00 το βράδυ (21:00 ώρα Ελλάδας).

Προεκλογική συγκέντρωση ψηφοφόρων του Βούτσιτς

Από νωρίς στο εκλογικό κέντρο

Μεγάλος αριθμός νεαρών ψηφοφόρων αναμένεται να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές

Ψηφοφόρος σε εκλογικό τμήμα

Εικόνα από την ψηλά από την μεγαλειώδη τελευταία προεκλογική συγκέντρωση της Φοιτητικής Λίστας

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