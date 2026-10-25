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Ο Λούλα Ντα Σίλβα επικεντρώθηκε σε υποσχέσεις για κοινωνική πρόοδο, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποστήριξε την ανάγκη για μείωση των φόρων, απλοποίηση του κράτους και ενίσχυση της ασφάλειας.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων, καθιστώντας το αποτέλεσμα εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον της χώρας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναμένονται αργά το βράδυ, με την αποχή και τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους σε κρίσιμες πολιτείες να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα της εκλογικής αναμέτρησης.

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Γράφει ο Γιώργος Ψύλλιας

Οι Βραζιλιάνοι ψηφίζουν σήμερα στον 2ο γύρο. Ο Λούλα Ντα Σίλβα και ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκλεισαν την προεκλογική τους εκστρατεία χθές Σάββατο με πορείες στους δρόμους, σε μια κούρσα που παραμένει απόλυτα αμφίρροπη.

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Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις:

Datafolha (23 Οκτ.): Ισοπαλία 50% – 50% σε έγκυρες ψήφους

CNT/MDA (24 Οκτ.): Μπολσονάρου 46,3% – Λούλα 45% – σε έγκυρες ψήφους 50,7% – 49,3%

Quaest: Μπολσοράρου 46% – Λούλα 44%

AtlasIntel / Bloomberg: Μπολσονάρου 50,8% – Λούλα 49,2%

Στον πρώτο γύρο στις 4 Οκτωβρίου ο Φλάβιο Μπολσοναρου είχε προηγηθεί με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα.

Τι δήλωσε ο Λούλα χθες Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος ξεκίνησε την τελευταία μέρα με πορεία στην Copacabana του Ρίο και συνέχισε στην Avenida Paulista του Σάο Πάολο, όπου τον συνόδευσαν χιλιάδες υποστηρικτές.

“Σας το λέω και σημειώστε το, αύριο θα εκλεγώ ξανά πρόεδρος της Δημοκρατίας”

“Ο λαός ανέλαβε την ευθύνη να κάνει την καμπάνια. Σήμερα έχουμε ένα στρατό δημοκρατών σε αυτή τη χώρα, μεγαλύτερο από τον κινεζικό στρατό, μεγαλύτερο από τον ρωσικό στρατό και μεγαλύτερο από τον αμερικανικό στρατό, που είναι ο Στρατός του Λούλα που θα φτάσει τα 13 εκατομμύρια στρατιώτες αύριο”

“Θα κερδίσουμε τις εκλογές για έναν απλό λόγο: είναι αλήθεια ότι ο λαός θέλει αλλαγή, και ο λαός θέλει αλλαγή προς το καλύτερο, ο λαός θέλει αλλαγή προς τα εμπρός. Ο λαός δεν θέλει να γυρίσει πίσω και δεν είναι μακριά από τη μνήμη μας τι συνέβη επί θητείας αυτών των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα”

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Σε άλλη δήλωσή του στους δημοσιογράφους πριν από την πορεία, είπε το ίδιο μήνυμα πιο σύντομα:

“Θα κερδίσουμε τις εκλογές για έναν απλό λόγο: είναι αλήθεια ότι ο λαός θέλει αλλαγή, (αλλά) θέλει να προχωρήσει μπροστά. Δεν θέλει να γυρίσει πίσω”

Παράλληλα, ο Λούλα έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες ότι αυτή είναι η τελευταία του εκλογική μάχη – στα 80 του, η εκστρατεία του έχει χαρακτήρα αποχαιρετιστήριας περιοδείας, όπως σημειώνει το Reuters.

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Στο τελευταίο ντιμπέιτ της Globo, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Λούλα υπερασπίστηκε τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού πάνω από τον πληθωρισμό και τόνισε ότι η κυβέρνησή του βοήθησε εκατομμύρια Βραζιλιάνους να βγουν από την πείνα, ενώ κατηγόρησε τον αντίπαλό του για κοινωνικές περικοπές.

Τι δήλωσε ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο γερουσιαστής έκλεισε την καμπάνια του σε μοτοπορεία στο Belo Horizonte, την πρωτεύουσα της Minas Gerais – πολιτεία-κλειδί, καθώς κανείς δεν έχει κερδίσει την προεδρία χωρίς να κερδίσει τη Minas Gerais από τη δεκαετία του ’80 – και αργότερα σε πορεία στο Ρίο.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δίπλα στη σύζυγό του Φερνάντα Μπολσονάρου δήλωσε :

“Ο χρόνος πλησιάζει. Απομένουν μόνο λίγες ώρες πριν διαμορφώσουμε το μέλλον του έθνους μας για τα επόμενα 30 ή 40 χρόνια”

“Η Βραζιλία δεν είναι πια διχασμένη μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Όλοι είναι στην ίδια πλευρά, που είναι η πλευρά της αλλαγής”

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“Η Βραζιλία κουράστηκε να περιμένει γιατί αυτό που πουλήθηκε ως ελπίδα, σε τι μετατράπηκε; Μετατράπηκε σε φόβο και απογοήτευση”

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“Δυστυχώς, η τωρινή κυβέρνηση υπόσχεται πολλά και δεν παραδίδει τίποτα”

Στις προτάσεις του, επανέλαβε τρεις άξονες: μείωση φόρων, απλοποίηση του κράτους και ασφάλεια, διαβεβαιώνοντας ότι οι περικοπές δεν θα βλάψουν τους πιο ευάλωτους.

Από την αρχή του 2ου γύρου, το μήνυμά του είναι σταθερό:

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“Το τέλος της εποχής του PT έχει διαταχθεί” – δήλωση μετά τον 1ο γύρο, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως “ψήφο εμπιστοσύνης” σχεδόν 56 εκατομμυρίων Βραζιλιάνων.

Έχει επίσης υποσχεθεί ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή αν κερδίσει, και ότι θα προωθήσει συνταγματική τροποποίηση (PEC) για την κατάργηση της επανεκλογής προέδρου, χρησιμοποιώντας το «πολιτικό κεφάλαιο ενός νεοεκλεγμένου προέδρου».

Στο τελευταίο ντιμπέιτ, ο Μπολσονάρου επανέλαβε τις προτάσεις του για μείωση των υπουργείων και περικοπή 200 δισ. ρεάλ (35 δισ. ευρώ) σε δημόσιες δαπάνες, ενώ αντέκρουσε τις κατηγορίες του Λούλα για ευθυγράμμιση με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Τι να περιμένεις σήμερα

Οι δύο άνδρες ψηφίζουν νωρίς το πρωί – ο Λούλα στο São Bernardo do Campo. Τα exit polls αναμένονται μετά τις 19:00 ώρα Βραζιλίας (22:00 ώρα Ελλάδας) και το τελικό αποτέλεσμα αργά το βράδυ.

Η διαφορά θα κριθεί από την αποχή και τους αναποφάσιστους της Minas Gerais και του Nordeste.