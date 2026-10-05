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Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε το παράδειγμα της ψηφοφορίας στη Βραζιλία για να ασκήσει έντονη κριτική στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία ψηφοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διεφθαρμένη, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Στη Βραζιλία, ο υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον Λούλα.

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Σε ένα εμφανές μπέρδεμα υπέπεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη Βραζιλία, αποκαλώντας τη χώρα της Νότιας Αμερικής… Ινδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία, έγραψε το βράδυ της Κυριακής ότι «125 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν σήμερα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ινδία» και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, «την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ».

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Μετά τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Τραμπ συνέδεσε το λάθος του με την κριτική που ασκεί εδώ και καιρό στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα, ενόψει των ιδιαίτερα σημαντικών ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε σε πόλεις και πολιτείες όπως το Ντιτρόιτ, η Φιλαδέλφεια και η Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί των ψηφοφόρων είναι πολύ μικρότεροι, η καταμέτρηση μπορεί να διαρκέσει ακόμη και εβδομάδες. Μάλιστα, χρησιμοποίησε τη φράση «θα χρειαστούν συχνά εβδομάδες για να στηθούν – εννοώ, να υπολογιστούν», επιχειρώντας να υπογραμμίσει την αντίθεσή του στον τρόπο διεξαγωγής και καταμέτρησης των αμερικανικών εκλογών.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της εκλογικής διαδικασίας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η ψηφοφορία στην Αμερική είναι διεφθαρμένη». Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Τραμπ. Παράλληλα, στις ίδιες εκλογές θα κριθούν δεκάδες θέσεις κυβερνητών, καθώς και χιλιάδες άλλα πολιτειακά αξιώματα.

Οι δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την εκλογική αναμέτρηση δείχνουν, πάντως, ότι ο Τραμπ εισέρχεται στην περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών με χαμηλότερη δημοτικότητα από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρόεδρο που βρέθηκε αντιμέτωπος με ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση στη σύγχρονη εποχή των δημοσκοπήσεων.

Την ίδια ώρα, στη Βραζιλία, ο δεξιός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρο εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Ο Μπολσονάρο κατέλαβε την πρώτη θέση και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον απερχόμενο κεντροαριστερό πρόεδρο Λούλα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Φλάβιο Μπολσονάρο δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα επικρατήσει οριστικά στην επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από The Guardian