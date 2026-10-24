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Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ξεναγούν το κοινό στους χώρους του υπερσύγχρονου πλοίου, παρέχοντας ενημέρωση για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τον εξοπλισμό του.

Η φρεγάτα κατέπλευσε στον Θερμαϊκό την Παρασκευή και θα παραμείνει ανοιχτή για τους επισκέπτες έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Το πλοίο διαθέτει μήκος 121,6 μέτρα και σύγχρονα συστήματα πρόωσης, επιτρέποντας την ανάληψη ενός ευρέος φάσματος ναυτικών αποστολών από το Πολεμικό Ναυτικό.

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Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (24/10) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να επισκεφθούν τη φρεγάτα Belharra «Κίμων». Το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο βρίσκεται στην πόλη ενόψει των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Από νωρίς το πρωί, επισκέπτες περίμεναν υπομονετικά για να επιβιβαστούν στη φρεγάτα και να περιηγηθούν στους χώρους της, με τη συνοδεία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό της.

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Ο «Κίμων», που αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μονάδες του ελληνικού στόλου, κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής και θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα νέα αποκτήματα του Πολεμικού Ναυτικού και να ενημερωθούν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες μιας φρεγάτας τελευταίας τεχνολογίας.

Η παρουσία του «Κίμωνα» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς στις φετινές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να βρεθεί πάνω σε ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της χώρας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο οπλισμός της φρεγάτας

H Φ/Γ ΚΙΜΩΝ είναι το δεύτερο πλοίο του ΠΝ που φέρει την ονομασία αυτή. Το πρώτο ήταν ένα αντιτορπιλικό τ. Charles F. Adams με πλευρικό αριθμό D-218, πρώην USS SEMMES. Το εν λόγω πλοίο ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Avondale Marine Ways Inc., καθελκύσθηκε στις 20 Μαΐου 1961 και εντάχθηκε στο αμερικάνικο ναυτικό σας 10 Δεκεμβρίου 1962.

Στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ – Ελλάδος (8 Ιουλίου 1990), προσφέρθηκαν με δανεισμό τέσσερα πλοία του τύπου αυτού (ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ). Η ύψωση της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 1991 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Δημήτριο Καλλέργη ΠΝ. Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 27 Μαΐου 1992. Το 2004 παροπλίσθηκε.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, με μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων, η φρεγάτα «Κίμων» (FDI HN) διαθέτει σύγχρονα συστήματα πρόωσης και οπλισμού, καθώς και δυνατότητες υποστήριξης εναέριων μέσων, που της επιτρέπουν να αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ναυτικών αποστολών.

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Το πλοίο έχει πλάτος 17,7 μέτρα και βύθισμα 6,2 μέτρα, ενώ η δυνατότητα ενδιαιτήσεως ανέρχεται σε 149 άτομα. Η πρόωσή του βασίζεται στο σύστημα CODAD (Combined Diesel and Diesel), με τέσσερις κύριες πετρελαιομηχανές τύπου MTU, που επιτρέπουν την ανάπτυξη ταχύτητας έως 27,5 κόμβους.

Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό, η φρεγάτα διαθέτει ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapid των 76/62 χιλιοστών, οκτώ κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας-επιφανείας Exocet και 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30. Την αμυντική της διάταξη συμπληρώνει το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, δύο διπλοί τορπιλοσωλήνες, καθώς και δύο τηλεχειριζόμενα συστήματα οπλισμού Lionfish των 20 χιλιοστών.

Παράλληλα, το πλοίο διαθέτει συστήματα εκτόξευσης ηλεκτρονικών και ακουστικών αντιμέτρων, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση απειλών και στην ενίσχυση της προστασίας του κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

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Σημαντικό στοιχείο των δυνατοτήτων του αποτελεί και η υποστήριξη εναέριων μέσων. Η φρεγάτα μπορεί να φιλοξενήσει ένα ελικόπτερο τύπου SH-70B(6) ή MH-60R, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τύπου Schiebel S-100, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην επιτήρηση, την αναγνώριση και την υποστήριξη ναυτικών επιχειρήσεων.

Ο συνδυασμός αντιαεροπορικών και αντιπλοϊκών όπλων, συστημάτων εγγύς προστασίας, τορπιλοσωλήνων και εναέριων μέσων προσδίδει στη φρεγάτα πολλαπλό επιχειρησιακό ρόλο, με δυνατότητες αντιμετώπισης απειλών από τον αέρα, την επιφάνεια και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το ωράριο

Κατά την παραμονή της στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η φρεγάτα θα είναι επισκέψιμη τις εξής ημέρες και ώρες:

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Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00 – 18:00 (για το κοινό)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 – 17:00 (για το κοινό)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου:

10:00 – 12:00 (αποκλειστικά για σχολεία)

12:00 – 17:00 (για το κοινό)

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Τρίτη 27 Οκτωβρίου:

10:00 – 12:00 (αποκλειστικά για σχολεία)

12:00 – 17:00 (για το κοινό)

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Η είσοδος θα γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

(Πηγή: thestival.gr)

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