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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό παρέσυρε γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 14:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

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Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η τραυματίας παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival