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Καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο από γυναίκα, 31 ετών, οδήγησε στη σύλληψη του 47χρονου πρώην συντρόφου της, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ο 47χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος της, ενώ αποπειράθηκε να προβεί και σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

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Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του 47χρονου. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ