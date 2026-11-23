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Οι φερόμενες πράξεις έλαβαν χώρα σε διάφορες χώρες από τον Μάιο του 2021 και ο αθλητής δήλωσε αθώος στο Κακουργιοδικείο του Λιντς.

Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο απέβαλε τον αθλητή από τις δραστηριότητές της αμέσως μετά τη σύλληψή του τον περασμένο Ιούλιο.

Η έναρξη της δίκης για τον αργυρό Παραολυμπιονίκη του Παρισιού έχει προγραμματιστεί επίσημα για τις 22 Μαρτίου του 2027.

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Σοκάρει η είδηση ότι ο 26χρονος Βρετανός Παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ βρίσκεται αντιμέτωπος με 17 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 για βιασμό.

Στο εδώλιο ο Βρετανός Παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Παραολυμπιονίκης από το Γιορκσάιρ της Αγγλίας κατηγορείται επίσης για ηδονοβλεψία, σκόπιμο στραγγαλισμό, επίθεση και ελεγκτική ή καταναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο της σχέσης τους. Είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

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A ParalympicGB silver medallist has been charged with 11 counts of rape. Lee Fryer, a wheelchair basketball player, has been remanded in custody ahead of a trial scheduled for March 2027. 🔗: https://t.co/QLjElJfdnB https://t.co/5SgFMfVtIv — Telegraph Sport (@TelegraphSport) November 23, 2026

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα που αφορούν ελεγκτική ή εξαναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης, καθώς και παρεμπόδιση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες για βιασμό αφορούν φερόμενες επιθέσεις στην Ισπανία, τη Νότια Αφρική και την Αγγλία, με αφετηρία τον Μάιο του 2021 και τελευταία καταγεγραμμένη πράξη φέτος.

Ο Φράιερ εμφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Λιντς, όπου δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, εκτός από εκείνη της ηδονοβλεψίας, για την οποία δεν τοποθετήθηκε.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου 2027, οπότε και αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ο 26χρονος παραμένει κατηγορούμενος, χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση για την ενοχή του.

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Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) επιβεβαίωσε ότι ο Φράιερ απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και από όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας, αμέσως μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε:

«Γνωρίζουμε τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του Λι Φράιερ και αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

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Από τη στιγμή της σύλληψής του, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας και από όλες τις δραστηριότητες της Βρετανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εξωτερικής έρευνας.

Καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Θέση για την υπόθεση πήρε και η βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ParalympicsGB), η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες εις βάρος του αθλητή.

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«Γνωρίζουμε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Λι Φράιερ. Καθώς η υπόθεση αποτελεί πλέον αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Φράιερ είχε συμμετάσχει στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο της Μεγάλης Βρετανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Πλέον, ο 26χρονος βρίσκεται εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων της βρετανικής ομοσπονδίας, με την υπόθεσή του να αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τον ερχόμενο Μάρτιο.

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