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Ο δράστης νάρκωνε τη σύζυγό του και προσκαλούσε άλλους άνδρες στο σπίτι τους για να τη βιάσουν, καταγράφοντας παράλληλα τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης στο Γουίντσεστερ, τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους, ενώ ο Φίλιπ Γιανγκ έχει ήδη ομολογήσει δεκάδες αδικήματα.

Το θύμα περιέγραψε τις καταστροφικές συνέπειες στη ζωή της και την απώλεια του αισθήματος ασφάλειας, ζητώντας παράλληλα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη συναίνεση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2023, όταν οι Αρχές εντόπισαν ακραίο πορνογραφικό υλικό που είχε αναρτήσει ο δράστης στο διαδίκτυο.

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην κακοποίηση της γυναίκας.

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Τη φρίκη που βίωσε επί 13 ολόκληρα χρόνια, αλλά και τις ανεπανόρθωτες συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, περιέγραψε δημόσια η Τζοάν Γιανγκ, η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία, η οποία παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, φέρεται να τη νάρκωνε και να τη βίαζε, ενώ παράλληλα προσκαλούσε άλλους άνδρες στο οικογενειακό τους σπίτι, προκειμένου να τη βιάσουν και να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να έχει επίγνωση όσων συνέβαιναν.

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Η Τζοάν Γιανγκ, η οποία αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά της, μίλησε μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τεσσάρων ανδρών που συμμετείχαν στην κακοποίησή της. Στη δήλωσή της έξω από το δικαστήριο του Γουίντσεστερ αναφέρθηκε στην προδοσία που υπέστη από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν περισσότερο, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε για πάντα τη ζωή της και επηρέασε βαθιά και τα παιδιά της.

«Ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν περισσότερο στον κόσμο με πρόδωσε με τον πιο φρικτό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πλέον έχει χάσει ακόμη και το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Το τραύμα που παραμένει και η απώλεια της αίσθησης ασφάλειας

Η γυναίκα, η οποία ολοκλήρωσε το διαζύγιό της από τον Φίλιπ Γιανγκ το 2025, περιέγραψε το ψυχολογικό βάρος που εξακολουθεί να σηκώνει εξαιτίας της κακοποίησης, αλλά και τις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στην οικογενειακή της ζωή.

Όπως υπογράμμισε, η ευθύνη για όσα συνέβησαν δεν βαραίνει αποκλειστικά τον πρώην σύζυγό της, καθώς υπήρξαν και άλλοι άνδρες που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή του και συμμετείχαν στις πράξεις κακοποίησης.

«Αυτό που μου συνέβη δεν ήταν πράξη ενός μόνο άνδρα. Και άλλοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και επέλεξαν να το κάνουν», δήλωσε.

«Η κακοποίηση αυτή μου στέρησε τη ζωή όπως την ήξερα», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη διαρκή ψυχική οδύνη που βιώνει.

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Η καθημερινότητά της εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ακόμη και απλές δραστηριότητες έχουν αποκτήσει διαφορετική διάσταση μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

«Ζω με έναν πόνο που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάζει τις ζωές μας για πάντα. Είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αδυναμία της να αισθανθεί ξανά πραγματικά προστατευμένη, ακόμη και στον προσωπικό της χώρο.

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«Όσα έχω περάσει σημαίνουν ότι πλέον δεν αισθάνομαι ποτέ απολύτως ασφαλής. Παρότι τώρα μπορεί να μου είναι δύσκολο ακόμη και να βγω από το σπίτι, αυτή η φρικτή κακοποίηση μου έδειξε ότι ούτε το ίδιο μου το σπίτι μπορούσε να μου προσφέρει προστασία, παρόλο που τότε πίστευα ότι ήμουν ασφαλής».

Η ίδια επισήμανε ότι οι συνέπειες της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα βαριές, τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές επιπτώσεις» στη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.

Το μήνυμα προς τα θύματα και η ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες της, η Τζοάν Γιανγκ θέλησε να απευθυνθεί και σε άλλες γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική βία, ενθαρρύνοντάς τες να μιλήσουν και να αναζητήσουν υποστήριξη.

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Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις αποτελούν ένα σημαντικό μήνυμα προς τα θύματα, καθώς αποδεικνύουν ότι μπορούν να ακουστούν και να βρουν ανθρώπους που θα τις πιστέψουν.

«Μπορείτε να γίνετε πιστευτές και να βρείτε κατανόηση», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε στις γυναίκες που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις.

Παράλληλα, ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να εξετάσει εκ νέου, με προτεραιότητα, το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη συναίνεση στις σεξουαλικές πράξεις. Κατά την άποψή της, η υπόθεσή της φέρνει στην επιφάνεια σημαντικές αδυναμίες και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των γυναικών.

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Συγκίνηση στο δικαστήριο μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις

Η δημόσια παρέμβαση της Τζοάν Γιανγκ πραγματοποιήθηκε μετά την καταδίκη τεσσάρων ανδρών για τη συμμετοχή τους στην κακοποίησή της.

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Σύμφωνα με το BBC, η διαδικασία στο δικαστήριο του Γουίντσεστερ διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η γυναίκα παρακολουθούσε την ανακοίνωση των αποφάσεων από τις θέσεις του κοινού, έχοντας στο πλευρό της συγγενικά της πρόσωπα. Καθόταν με τα χέρια ενωμένα μπροστά στο στόμα, ενώ ο δικαστής είχε προηγουμένως ζητήσει να διατηρηθεί η ησυχία στην αίθουσα.

Με την ανακοίνωση των πρώτων καταδικαστικών αποφάσεων, η αντίδρασή της ήταν εμφανώς συγκινημένη, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους έσκυψε το κεφάλι.

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Ένοχοι για σεξουαλικά αδικήματα κρίθηκαν οι Νόρμαν Μακσόνι, 48 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 62 ετών, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, 32 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 38 ετών.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος τον Φεβρουάριο για κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο δικαστής αναγνώρισε δημόσια το «αξιοθαύμαστο θάρρος» που επέδειξε η Τζοάν Γιανγκ σε όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Παράλληλα, προειδοποίησε τους καταδικασθέντες ότι αντιμετωπίζουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, με την ανακοίνωση των ποινών να έχει προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, συγγενείς της γυναίκας αγκαλιάστηκαν μέσα στην αίθουσα, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα ενός αστυνομικού που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Φίλιπ Γιανγκ

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 50χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος των Συντηρητικών στο Σουίντον, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος του δημοτικού συμβουλίου από το 2007 έως το 2010.

Για διάστημα 13 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στην κατοικία της οικογένειας, στην περιοχή του Γουίλτσιρ.

Ταυτόχρονα, αξιοποιούσε διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές, μεταξύ των οποίων οι Craigslist, Grindr και Fab Swingers, προκειμένου να έρχεται σε επαφή με άλλους άνδρες και να τους προσκαλεί στο σπίτι του. Εκείνοι συμμετείχαν στη σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας, η οποία δεν είχε συναινέσει σε όσα συνέβαιναν.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε το μέγεθος της δράσης του, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε καταγράψει 480 φωτογραφίες και βίντεο της συζύγου του σε περίπου 200 διαφορετικές περιστάσεις. Επιπλέον, είχε δημοσιεύσει σχετικό υλικό στο Διαδίκτυο τουλάχιστον 500 φορές.

Η μεγαλύτερη ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού είχε δημιουργηθεί μέσα στην οικογενειακή κατοικία.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2023, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι ο Φίλιπ Γιανγκ είχε αναρτήσει στο Διαδίκτυο ακραίο πορνογραφικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί την ενοχή του σε συνολικά 56 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 11 βιασμοί, 11 περιπτώσεις χορήγησης ουσιών με εγκληματική πρόθεση, 14 αδικήματα ηδονοβλεψίας, επτά σεξουαλικές επιθέσεις με διείσδυση, τέσσερις ακόμη σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και μία κατηγορία που αφορά τη δημοσίευση άσεμνου υλικού σχετικού με τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η δράση του περιγράφηκε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αποτρόπαιο τέρας».

Οι έρευνες των βρετανικών Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς αναζητείται ακόμη ένας άνδρας που φέρεται να έχει εμπλακεί σε σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της Τζοάν Γιανγκ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας, πρόκειται για μεγαλόσωμο άνδρα με έντονη τριχοφυΐα, ουλές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, κοντά ή ξυρισμένα μαλλιά και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στην αριστερή πλευρά του στήθους.