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Η Ζουρλί υπερασπίστηκε τη χρήση βίαιων μεθόδων στις κοινωνικές κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι καταστροφές ιδιωτικών περιουσιών αποτελούν μέρος της επαναστατικής δράσης.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ίδια ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό της απειλής βιασμού, διευκρινίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο περιστατικό.

Παρά τη συγγνώμη της, η ακτιβίστρια επέμεινε στη θέση της ότι οι βίαιες ενέργειες και οι καταστροφές υποδομών αποτελούν αναγκαία μορφή αντίστασης για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

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Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην Γαλλία η αντίδραση που φέρεται να είχε γνωστή φεμινίστρια και υποστηρίκτρια της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην καταγγελία μια μητέρας που υποστηρίζει πως απειλήθηκε με βιασμό από άτομα που μετείχαν στα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου, στο περιθώριο των μεγάλων διαδηλώσεων στο Παρίσι.

Σε ένα σχετικό βίντεο του γαλλικού μέσου Βrut, η Μπετίνα Ζουρλί που υποστηρίζει την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν, φαίνεται να χαρακτηρίζει το περιστατικό που κατήγγειλε η γυναίκα, ως «παράπλευρη απώλεια».

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Συγκεκριμένα, το βίντεο καταγράφει μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ζουρλί και μια γυναίκα που περιγράφει όσα, όπως καταγγέλλει, έζησε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Υποστηρίαει ότι βρισκόταν σε διαμέρισμα στο Παρίσι με το μωρό της, όταν ομάδα ατόμων επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο, επειδή προσπαθούσε να εμποδίσει τη λεηλασία μικρού καταστήματος στο ισόγειο. «Ήμουν με το μωρό μου σε ένα διαμέρισμα και προσπαθούσαν να μπουν μέσα, λέγοντας ότι θα με βιάσουν επειδή ήμουν μια βρωμερή αστή και τους εμπόδιζα να λεηλατήσουν το μικρό κατάστημα από κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζουρλί, η οποία εκείνη τη στιγμή υπερασπιζόταν τη σημασία των ριζοσπαστικών κινητοποιήσεων και των καταστροφών σε ιδιωτικές περιουσίες ως μορφή πολιτικής δράσης, απάντησε χρησιμοποιώντας τη φράση: «Είναι παράπλευρη απώλεια».

Κατά την συζήτηση η Ζουρλί εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι οι καταστροφές ιδιωτικής περιουσίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως το κυρίαρχο ζήτημα μιας κοινωνικής εξέγερσης.«Είναι ιδιωτική περιουσία, δεν πειράζει», ανέφερε σε άλλο σημείο του διαλόγου, ενώ υπερασπίστηκε και τις επιθέσεις σε τραπεζικά καταστήματα. «Το να καταστρέφεις μια BNP Paribas είναι φυσιολογικό. Είναι η πηγή των προβλημάτων μας», υποστήριξε. Η ίδια επέμεινε ότι οι επαναστατικές διαδικασίες δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα με ειρηνικό τρόπο. «Η επανάσταση δεν γίνεται με ηρεμία», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι υποστηρίζει την επαναστατική δράση. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, πάντως, αρνήθηκε ότι δικαιολογεί τις απειλές βιασμού. Η διάκριση αυτή δεν απέτρεψε την έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στη μαρτυρία της γυναίκας.

Η Ζουρλί και η…καθυστερημένη «συγγνώμη»

Η Μπετίνα Ζουρλί είναι συγγραφέας και ακτιβίστρια, με σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες και κυρίως επάνω στους σπουδές φύλου. Στο προφίλ της στο LinkedIn, αναφέρει πως πραγματοποιεί εργαστήρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Rennes 2, στη Βρετάνη. Στο Instagram φαίνεται να δραστηριοποιείται σε ζητήματα φεμινισμού, δικαιωμάτων των γυναικών και αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, ενώ εκφράζει πολιτική υποστήριξη στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Έχει επίσης ταχθεί υπέρ του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στις κοινωνικές ανισότητες και στην κυβερνητική πολιτική.

Αφού πάνγως το βίντεο έγινε virla και ακολούθησε πλήθος αντιδράσεων η Ζουρλί δημοσίευσε εκτενή τοποθέτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιχειρώντας να εξηγήσει όσα είπε.

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«Καταλαβαίνω ότι η δήλωσή μου ήταν σοκαριστική και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη…Είναι προφανώς σοκαριστικό να απειλείται κάποιος με βιασμό. Η σεξιστική και σεξουαλική βία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη Γαλλία. Ως φεμινίστρια ακτιβίστρια γνωρίζω τα στοιχεία…ο βιασμός είναι ένα αδικαιολόγητο έγκλημα, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί θεμιτό».

Ωστόσο, υπερασπίστηκε τη χρήση της έκφρασης «παράπλευρη απώλεια», υποστηρίζοντας ότι παρερμηνεύτηκε το νόημα των λόγων της. «Όταν μιλώ για παράπλευρη απώλεια, δεν το κάνω για να υποβαθμίσω όσα συνέβησαν». Όπως ανέφερε, ο όρος περιγράφει μια ατυχής, έμμεση και ακούσια συνέπεια που προκύπτει από μια πρωταρχική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία, όταν χαρακτήρισε την απειλή βιασμού «παράπλευρη απώλεια», ήθελε να πει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε σχέση με τους πολιτικούς στόχους της κινητοποίησης της 17ης Οκτωβρίου. Με αυτή την εξήγηση επιχείρησε να διαχωρίσει τις απειλές σεξουαλικής βίας από το ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας, επιμένοντας ότι η δήλωσή της δεν αποτελούσε δικαιολόγηση του περιστατικού.

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Η Ζουρλί υποστήριξε επίσης ότι, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, έχει δεχθεί χιλιάδες απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πάντως, παρά τη συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό της απειλής βιασμού, η Ζουρλί δεν ανακάλεσε τις απόψεις της σχετικά με τις καταστροφές και τις επιθέσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές στο πλαίσιο πολιτικών κινητοποιήσεων.Στη δημόσια τοποθέτησή της επικαλέστηκε ιστορικά παραδείγματα κινημάτων που χρησιμοποίησαν βίαιες μεθόδους για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

Αναφέρθηκε στις σουφραζέτες, που είχαν πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ψήφο των γυναικών, στους κομμουνιστές αντιστασιακούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στις ενέργειες σαμποτάζ Παλαιστινίων εναντίον αγωγών το 1936. «Όταν οι σουφραζέτες τοποθετούσαν βόμβες, όταν οι κομμουνιστές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οργάνωναν ανταρτοπόλεμο και σαμποτάζ, όταν οι Παλαιστίνιοι σαμποτάριζαν αγωγούς το 1936, αυτό ήταν αντίσταση και όχι βανδαλισμός», υποστήριξε.

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